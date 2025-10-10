viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025

A diferencia del año pasado, cuando el sector mostraba optimismo y hablaba de compras como inversión, hoy las ferreterías sanjuaninas atraviesan una fuerte retracción. Los consumidores solo adquieren lo indispensable para el mantenimiento del hogar. ¿Qué pasó con la obra privada?

Por David Cortez Vega
ferreterias corralon

Hace apenas un año, las ferreterías sanjuaninas respiraban aires de esperanza. En septiembre de 2024, los referentes hablaban de “una tenue luz al final del túnel”. Los precios se habían estabilizado, el dólar se mantenía quieto y muchos clientes elegían invertir su dinero en materiales de construcción antes que dejarlo en un plazo fijo, indicaron. “El dinero estaba, pero los materiales no, y ahora es al revés”, decía entonces Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros de San Juan, con un optimismo prudente que hoy parece lejano.

Lee además
En octubre, el costo del metro cuadrado trepó a $1,35 millones y construir una casa tipo en San Juan ya supera los $104 millones.
Informe del CIRCOT

Octubre movido para la construcción sanjuanina: el metro cuadrado impactado por el dólar y salarios, y ¿qué se espera el mes próximo?
los psicologos sanjuaninos actualizaron las prestaciones: un mes de terapia ronda entre los $66.000 y los $132.000
Nuevos valores

Los psicólogos sanjuaninos actualizaron las prestaciones: un mes de terapia ronda entre los $66.000 y los $132.000

Doce meses después, el escenario cambió por completo. Donde antes había expectativa, hoy reina la cautela y, según advirtieron, los sanjuaninos ya no compran cemento ni hierro como forma de resguardo. Ahora adquieren apenas lo necesario para reparar lo que se rompe en el hogar.

“Desde julio se siente la parálisis, pero después del 15 de septiembre directamente se desplomó todo”, reconoció Janavel en diálogo con este medio. Explicó que la combinación de incertidumbre electoral, suba del dólar y recesión del consumo dejó al rubro “en una situación crítica”. Aseguró que las ventas no alcanzan ni para cubrir los costos fijos y que los negocios se limitan a reponer lo que se vende.

El contraste con aquel septiembre de 2024 es evidente. En ese momento, los referentes coincidían en que los precios habían aumentado “muy por debajo” de la inflación interanual y que los consumidores volvían a las ferreterías con la lógica del resguardo. Una bolsa de cemento de 50 kilos costaba entre $8.000 y $9.000, los ladrillones rondaban los $160 y las varillas del 6 se conseguían por $7.000. Hoy, esos valores quedaron como parte de una postal de otra economía.

Opiniones divididas por la obra privada

Si bien todos los referentes coinciden en la ausencia total de obra pública, debido a las políticas del Gobierno nacional, las visiones sobre la obra privada difieren. Para Janavel, la situación es de parálisis total.

“La demanda es mínima y se nota mucho la falta de obra”, reconoció Janavel. Y aunque algunos comercios mantienen leves descuentos o envíos sin costo, el panorama general del rubro está lejos del optimismo que se respiraba un año atrás. “La demanda es mínima y se nota mucho la falta de obra”, reconoció Janavel. Y aunque algunos comercios mantienen leves descuentos o envíos sin costo, el panorama general del rubro está lejos del optimismo que se respiraba un año atrás.

En cambio, Juan Jesús García -de Ferreplus-, observó un leve repunte en septiembre, impulsado por construcciones familiares y galpones, aunque aclaró que “no alcanza para compensar el año chato que tuvimos”.

Por su parte, Fabricio Torés -de ConstrucTores-, afirmó que el consumo está retraído: “Se trabaja solo con mantenimiento, no con inversión”.

Cuáles son los materiales más vendidos en 2025

El cambio de hábitos de consumo es visible. “El año fue muy chato hasta agosto y recién en septiembre se vio un pequeño movimiento por obras privadas, como galpones o viviendas familiares”, comentó García. Aclaró que los precios de herramientas importadas “bajaron o se plancharon”, pero el consumo sigue retraído: “La gente compra, pero solo por necesidad”.

Torés coincidió en que “ya no se venden pallets enteros”, como en años anterior. Explicó que las ventas son encabezadas por productos para arreglos domiciliarios, como grifería, cañerías y materiales eléctricos. Este tipo de ventas, si bien constantes, no generan un gran volumen económico y apenas ayudan a sostener la actividad diaria. Por este motivo, apela a la estrategia de realizar descuentos, dependiendo de la cantidad de productos que lleva el cliente.

¿Cuánto cuestan los materiales?

La diferencia de precios respecto de 2024 es marcada. En septiembre del año pasado, una bolsa de cemento de 50 kilos costaba entre $8.000 y $9.000, las varillas de hierro del 6 se conseguían a $7.000 y los ladrillones rondaban los $160.

En octubre de 2025, las cifras se multiplicaron. La bolsa de cemento -ahora de 25 kilos- cuesta entre $4.500 y $6.000, los ladrillones se ubican entre $900 y $3.500, y las varillas del 6 rondan los $6.200, mientras que las del 8 llegan a $9.400. En su negocio, Torés manifestó que ofrecen varillas de 5,7 a mil pesos menos.

Temas
Seguí leyendo

Tras la desaparición en Chimbas, los gamers sanjuaninos hablaron: así es el mundo del Free Fire y los peligros por posibles casos de grooming

Peñarol cerró la puerta: la lista completa de los equipos sanjuaninos clasificados al Regional Amateur

¡Atención, artistas sanjuaninos! Dieron a conocer los requisitos para inscribirse en el casting de la Fiesta del Sol

El particular sacrificio de 70 sanjuaninos para ayudar a personas que sufren cáncer

Sorpresa en Rawson por el cierre de un reconocido supermercado: afirman que 17 empleados quedaron sin trabajo

La mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, proyecta otro parque solar en San Juan: dónde y cómo sería

Tal como anticipó Tiempo, confirmaron que en San Juan habrá menos agua en comparación con el año pasado

La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave
Solidaridad

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Te Puede Interesar

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades
Paren en Off

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades

Por Redacción Tiempo de San Juan
En lo que queda de octubre, el cielo sanjuanino ofrecerá desde lluvias de estrellas hasta conjunciones luminosas. La agenda astronómica para no perderse nada. (Imagen: Observatorio Astronómico Félix Aguilar)
Para alzar la vista

De lluvia de estrellas a un triángulo de luces, agendá los espectáculos del cielo sanjuanino en octubre

Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia
Investigación

Secuestran dos motos con motores adulterados en Chimbas y Rivadavia

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025
Relevamiento

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025

Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas
Le salió mal

Escapó, pero no llegó lejos: la policía detuvo a un ladrón sanjuanino de bicicletas