miércoles 6 de agosto 2025

Suba de precio

Ferreterías sanjuaninas registraron nuevos aumentos, ¿por el dólar o la inflación?

Desde la cámara que nuclea a las ferreterías sanjuaninas indicaron que no en todos los productos registraron aumentos, pero algunas listas llegaron con remarcaciones. Los factores que analizan detrás del incremento.

Por Celeste Roco Navea
ferreteria.jpg

En las últimas semanas las ferreterías sanjuaninas registraron un incremento en los precios de listas de algunos insumos, lo que tuvo que ser trasladado al consumidor final. Ante esto, desde la Cámara de Ferreteros y Repuestos de San Juan brindaron precisiones sobre los productos en dónde hubo incremento, el porcentaje como también los motivos que analizan detrás de la suba.

Juan Janavel, presidente de la Cámara, comentó a Tiempo de San Juan que los incrementos detectados en las listas de proveedores rondan entre el 3 y 4%, destacando que no se ha dado en todos los productos que ofrecen, sino más que nada en lo que es pintura, cobre y derivados de plástico. Por su parte el resto de los artículos de ferretería mantiene sus precios sin registrar grandes saltos.

Sobre los motivos que pujaron la suba, Janavel analiza que no tiene que ver con el dólar y su lata cotización, que es lo primero que se podría pensar, sino más bien tiene una fuerte relación con la inflación.

“Los ajustes que tendremos en torno a la inflación y variaciones en aumento de sueldo y aguinaldo. Es por eso que se han ido retocando los precios, pero muy poco”, detalló.

Sin duda estos aumentos son ínfimos si se compara con otras épocas en donde las variaciones del 5% por ejemplo se registraban por semanas o días.

Las ventas, la bocanada de oxigeno que necesitaban las ferreterías sanjuaninas

El aguinaldo sin duda se sintió en el sector, ya que se detectó un buen movimiento en las ventas minoristas. Las ventas mayoristas también fueron positivas gracias a la culminación de algunas obras en la órbita pública.

Dentro de lo que es el universo de las obras públicas, municipios como reparación de escuelas tuvieron su impacto positivo en las ventas en ferreterías.

Janavel destaca que si bien las ventas fueron positivas, no lograron cubrir las demandas que tienen los comerciantes. “Tenemos aumento de gasto cotidiano y seguimos remándola. Espero que el semestre que queda repunte un poco”, expresó anhelado.

