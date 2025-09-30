El particular sacrificio de 70 sanjuaninos para ayudar a personas que sufren cáncer

Con un fuerte componente emocional y solidario, más de 70 sanjuaninos se sumaron a una campaña de donación de cabello realizada en el Hospital Marcial Quiroga, con el objetivo de confeccionar pelucas para personas que atraviesan tratamientos oncológicos.

La actividad, organizada por el Servicio de Oncología del hospital en conjunto con la Fundación Caminos y la agrupación solidaria Cadena de Favores 2007, se desarrolló bajo el lema "Tu pelo regala sonrisas".

Durante la jornada, que tuvo lugar en el patio de ingreso al hospital, se logró recolectar más de 15 kilos de cabello. El material será utilizado para confeccionar pelucas destinadas a pacientes oncológicos que han perdido su pelo como consecuencia de los tratamientos médicos, una situación que suele afectar la autoestima y el bienestar emocional de quienes la atraviesan.

Con el objetivo de brindar apoyo emocional a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer

Entre los donantes, hubo personas que decidieron cortarse el cabello en el lugar, así como otras que llevaron mechones que habían guardado durante años, algunos incluso desde la infancia. Cada aporte vino acompañado de historias profundamente emotivas, muchas relacionadas con familiares, amigos o compañeros que están enfrentando la enfermedad.

Además de la recolección, el evento contó con una nutrida participación artística que sumó un clima de calidez y celebración. Se presentaron el grupo Temblor Tango, perteneciente a la Asociación Civil Unidos por el Parkinson; la pareja de baile Amalia Arguello y Nelson Patil; y el espectáculo circense de Luly y Palito, del grupo Circo Aventura.

Desde el hospital y las organizaciones convocantes se destacó el compromiso de la comunidad y el impacto positivo de este tipo de iniciativas, que no solo ofrecen un recurso material valioso, sino que también brindan contención emocional y fortalecen los lazos de solidaridad con quienes enfrentan momentos difíciles.