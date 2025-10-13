lunes 13 de octubre 2025

Insólito

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!

Mientras las escuelas de San Juan realizaban sus simulacros de sismo por el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, un temblor real de 4.6 de magnitud se sintió en la provincia, poniendo a prueba la preparación de alumnos y docentes en tiempo real.

Por Redacción Tiempo de San Juan
temblor simulacros san juan escuelas

Este lunes, San Juan vivió una coincidencia poco común. Mientras las escuelas de toda la provincia realizaban sus simulacros de sismo programados, un movimiento real de tierra recordó a todos la importancia de estar preparados. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), a las 15:58 se registró un sismo, dos minutos antes de que comenzara un operativo en los establecimientos.

El movimiento telúrico fue de 4.6 de magnitud. Tuvo epicentro a 48 kilómetros al sur de Barreal, 104 km al noroeste de Mendoza y 105 km al suroeste de San Juan, a 122 km de profundidad.

En el Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera, ubicado en Capital, los 40 cursos del turno tarde estaban listos para poner en práctica el simulacro. Cada aula tenía previsto un minuto de permanencia bajo los bancos, seguido de una salida ordenada hacia sectores previamente asignados en el patio. Los alumnos se movieron con calma y cumplieron los tiempos estipulados, mientras los docentes coordinaban cada detalle, desde megáfonos a pila hasta referentes estudiantiles encargados de guiar a sus compañeros.

image

La actividad, parte del Plan Provincial de Evacuación de Escuelas, se realiza en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, organizada por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad. La jornada incluye simulacros por turnos: mañana, interturno, tarde, vespertino y nocturno, y abarca los 1.249 establecimientos educativos distribuidos en 594 edificios de toda la provincia.

Desde abril de este año, más de 3.000 docentes y personal no docente recibieron capacitación en protocolos de evacuación y respuesta ante emergencias, para garantizar que cada simulacro sea seguro y efectivo. Los planes de evacuación, elaborados y evaluados por técnicos especializados, fueron puestos a prueba este lunes.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo de San Juan transmitió en vivo en el interior del Colegio Nacional (en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres), un hecho sin precedentes en materia de seguridad escolar: un simulacro de sismo que se realiza por primera vez en simultáneo (por turno) en las 1.249 escuelas, que funcionan en los 594 edificios distribuidos en todo el territorio sanjuanino. Las autoridades del Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad presentaron el Plan Provincial de Evacuación de Escuelas y así se vivió en el mítico establecimiento en plena capital sanjuanina. ¿Qué opinás de esta movida de prevención y educación? Te leemos en comentarios. #sismos #simulacro #sanjuan #tiempdoesanjuan #educacion #historico"

“Esta es una apuesta a la vida, a la prevención y a la preparación consciente de nuestra comunidad educativa”, destacaron desde el Ministerio de Educación. La coincidencia con el sismo real no hizo más que reforzar la importancia de la prevención: un recordatorio tangible de que estar preparados puede marcar la diferencia.

