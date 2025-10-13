lunes 13 de octubre 2025

Atención

Desde Red Tulum ofrecieron una importante información sobre los pases de discapacidad

Desde el Ministerio de Gobierno en conjunto con la cartera de Familia y Desarrollo Humano, se refirieron a la validez del carnet.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.

Este lunes, desde el Ministerio de Gobierno en conjunto con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, informaron que los pases de discapacidad emitidos por EMICAR durante 2024 y 2025 que se encuentran vencidos, tendrán vigencia hasta noviembre del corriente año para el transporte en los colectivos de la Red Tulum.

“Los usuarios que los pases de discapacidad emitidos por EMICAR correspondientes a los años 2024 y 2025, y que actualmente se encuentran vencidos, mantendrán su validez hasta el 30 de noviembre de 2025 inclusive”, indicaron las autoridades.

Por otro lado, también informaron que los usuarios podrán seguir utilizando el servicio de transporte público sin inconvenientes, tanto con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) anterior como con el nuevo CUD que posee código QR.

“Esta medida busca garantizar la continuidad del beneficio mientras se avanza en la actualización y renovación de los pases emitidos”, aseguraron sobre el objetivo de la decisión.

