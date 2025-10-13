lunes 13 de octubre 2025

Campaña de concientización

Chau grafitis: comenzaron a limpiar las paredes rocosas en el Parque Quebrada de Zonda

Las tareas se realizan este lunes y el martes. Piden a los conductores circular con precaución por la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en el marco del operativo de limpieza 2025-2026 en el Parque Quebrada de Zonda, informa que se inició la campaña de concientización de recursos naturales, Naturaleza sin Tinta.

image

Por esa razón es que el lunes 13 y el martes 14 de octubre, se realizará la primera etapa de la tarea de arenado de los grafitis en la roca para restaurar la formación geológica Laja en la montaña, con la colaboración voluntaria de la Fundación Pro-Montaña de la Provincia de Mendoza, y ONGs de San Juan.

Las tareas se realizarán en el sector comprendido en la extensión del PQZ por Ruta N° 12 desde el Jardín de los Poetas hasta Jardines de la Hostería. Porvesta razón, se solicita a la comunidad circular con precaución.

image

Esta tarea surge de la iniciativa de Organizaciones No Gubernamentales Verdesierto y Club de Observadores de Aves de San Juan. Ambas ONG, junto a la comunidad de la zona, consiguieron hospedaje y viandas para los voluntarios e integrante de la Fundación Pro-Montaña de la Provincia de Mendoza, quienes traen los equipos arenadora y movilidad. Por su parte, desde el Parque se contribuye con los materiales y logística para arenar los grafitis.

FUENTE: Sí San Juan

Dejá tu comentario

