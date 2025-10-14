martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciencia

En la UNSJ buscan garantizar la continuidad del CART de Barreal, dejando de lado "las mezquindades y especulaciones coyunturales"

Este martes, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) emitió un comunicado al respecto. Para la casa de altos estudios, San Juan tiene la oportunidad de consolidarse como un polo de investigación astronómica internacional, y es fundamental que la ciencia siga su curso, sin interferencias ni prejuicios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
radiotelescopio cart san juan calingasta barreal.jpg

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) salió este martes a fijar una postura firme frente a la creciente controversia que rodea al proyecto del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART), ubicado en Barreal -Calingasta-. A través de un comunicado oficial, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) pidió garantizar la continuidad del emprendimiento “por encima de las mezquindades y especulaciones coyunturales”, en medio de un clima de tensión política y diplomática tras el reciente aterrizaje de un avión estadounidense en la zona.

Lee además
La única foto del avión americano.
En el Concejo Deliberante

Radiotelescopio chino: aparece un pedido de informe por la llegada del avión norteamericano a Calingasta
La única foto del avión americano.
Sorpresa en El Leoncito

Las versiones extraoficiales sobre el aterrizaje de un avión de los EE.UU. en Barreal y la relación con el CART

El documento, firmado por el decano Jorge Castro, detalla los antecedentes científicos del CART, un proyecto que se gestó tras más de tres décadas de cooperación entre el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) y la Academia China de Ciencias. El radiotelescopio, único de su tipo en Sudamérica, se encuentra con un alto grado de avance y cuenta con componentes clave que arribaron al país desde China y permanecen en la aduana desde el 3 de septiembre.

La Facultad recordó que el convenio original -suscripto entre el Observatorio Nacional de China, el CONICET, la UNSJ y el Gobierno de San Juan- caducó en junio pasado, y que resulta “deseable garantizar de inmediato su continuidad” con el mismo formato multilateral. Además, defendió la autonomía universitaria para celebrar acuerdos científicos bilaterales, pero insistió en la necesidad de sostener el esquema que dio origen al proyecto.

El pronunciamiento de la UNSJ llega apenas una semana después de que se desatara un fuerte revuelo por el aterrizaje de un avión norteamericano en la Pampa del Leoncito, a pocos kilómetros de las instalaciones del complejo astronómico. El episodio, ocurrido el 30 de septiembre, generó un pedido de informes en el Congreso Nacional impulsado por los diputados sanjuaninos Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica, quienes reclamaron explicaciones sobre la naturaleza del vuelo, la identidad de los tripulantes y la posible relación con el radiotelescopio.

image

El hecho también motivó un pedido de informes del Concejo Deliberante de Calingasta, que solicitó datos al Ejecutivo provincial y al intendente Sebastián Carbajal sobre las características de la aeronave y las medidas de seguridad adoptadas. Hasta el momento, no hubo precisiones oficiales sobre el objetivo de la visita ni sobre una eventual vinculación con el CART.

En este contexto, la UNSJ subrayó que el desarrollo científico del OAFA mantiene cooperación con instituciones de renombre mundial -como la Universidad de Yale, el Observatorio Naval de Estados Unidos, el Real Instituto y Observatorio de la Armada de España y los Institutos Max Planck de Alemania-, y que la ciencia “no tiene fronteras”, por lo que debe prevalecer “una visión cosmopolita, por encima de cualquier especulación política o ideológica”.

Finalmente, el comunicado expresa el deseo de que el Proyecto CART no se vea afectado por circunstancias políticas, ideológicas o comerciales, tanto internas como externas, que sean ajenas a los intereses científicos del país.

“San Juan tiene la oportunidad de consolidarse como un polo de investigación astronómica internacional -sintetizó Castro-, y es fundamental que la ciencia siga su curso, sin interferencias ni prejuicios”.

Temas
Seguí leyendo

El principal problema para construir la sede de la UNSJ en Jáchal y el proyecto que evalúan

El gobernador Orrego recibió a los alumnos sanjuaninos ganadores del primer premio nacional de robótica

Conocé a cada una de las candidatas sanjuaninas a Reina de las Personas Mayores

El espeluznante video que filmó un periodista sanjuanino sin darse cuenta: "Un fantasma"

La hermosa anécdota de Sarmiento que inspiró el taller "Lamparitas de Naranja", que se vivirá en su casa

Carrera contra el vandalismo en escuelas de San Juan: no terminan de pintarlas y ya tienen grafitis nuevos

Uno por uno, los artistas que serán parte de la Fiesta Nacional de la Tradición en Jáchal

Dos días de feria con 200 emprendedores, para elegir los regalos del Día de la Madre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se vienen dos días de feria para elegir los regalos del Día de la Madre.
Agendalo

Dos días de feria con 200 emprendedores, para elegir los regalos del Día de la Madre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Te Puede Interesar

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dilema de los taxistas sanjuaninos: entre la necesidad de actualizar tarifas y la eterna pelea por los descuentos de las aplicaciones
Panorama

El dilema de los taxistas sanjuaninos: entre la necesidad de actualizar tarifas y la eterna pelea por los descuentos de las aplicaciones

De la falta de presencia nacional a los palos en la rueda que pone el peronismo: Miodowsky analizó la campaña y la gestión de San Juan video
Paren las Rotativas

De la falta de presencia nacional a los "palos en la rueda" que pone el peronismo: Miodowsky analizó la campaña y la gestión de San Juan

El EPRE en San Juan busca fijar un nuevo esquema de control para Naturgy y DECSA: cómo es
Debate

El EPRE en San Juan busca fijar un nuevo esquema de control para Naturgy y DECSA: cómo es

El gobernador Orrego recibió a los alumnos sanjuaninos ganadores del primer premio nacional de robótica
En Casa de Gobierno

El gobernador Orrego recibió a los alumnos sanjuaninos ganadores del primer premio nacional de robótica