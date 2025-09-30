martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desarrollo en pausa

Radiotelescopio CART: el antecedente que la UNSJ tiene por demoras de la Aduana y la realidad actual del proyecto

El director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, Ricardo Podestá, brindó detalles sobre la actualidad del Radiotelescopio CART, mientras esperan conocer el destino de las piezas varadas en Aduana. Falta de comunicación oficial y mayores rumores, la actualidad en la que se manejan.

Por Celeste Roco Navea
image

Durante el fin de semana nuevamente el Radiotelescopio CART volvió a ser novedad luego de una publicación en un medio nacional sobre las intenciones de Nación de frenar el proyecto, impidiendo que las piezas que faltan para culminar con la etapa de ensamble de la antena salgan de Aduana. Ante esto, nuevamente volvieron los rumores y escasearon las certezas sobre qué va a pasar con el proyecto. Por ello, Tiempo de San Juan dialogó con Ricardo Podestá, director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar para conocer los pormenores del proyecto.

Lee además
radiotelescopio cart en barreal: marcelo orrego, entre la cautela y el optimismo
Repercusiones

Radiotelescopio CART en Barreal: Marcelo Orrego, entre la cautela y el optimismo
aseguran que el radiotelescopio cart no avanzara: el gobierno no autorizaria el ingreso de las piezas por aduana
¿Conflicto en puerta?

Aseguran que el Radiotelescopio CART no avanzará: el Gobierno no autorizaría el ingreso de las piezas por Aduana

“La obra está en un 80% finalizada. Queda finalizar con las partes que están en Aduana”, aseguró Podestá. Estas piezas que se esperan desde hace tiempo llegaron al puerto argentino durante la primera semana de septiembre. Desde entonces la UNSJ ha estado realizando todo el papeleo y los trámites administrativos necesarios para poder darle continuidad a un proyecto que lleva más de una década en ejecución.

Pese a ello, las piezas continúan juntando polvo en Aduana, y todo lleva a interpretar que así seguirá así por un tiempo. Sucede que si bien por estas horas la información oficial sobre qué hará Nación no existe, los trascendidos apuntan que, en un gesto de alineación con Estados Unidos, Javier Milei habría dado instrucciones de no sacar esas piezas de Aduana.

“Todo lo que llegue, no se va a mover de la Aduana. Eso no va a avanzar”, habrían señalado desde Nación a TN durante el fin de semana.

Ante esto, Podestá explicó que la universidad no tiene injerencia, por lo que la decisión está 100% en manos de Nación. Pese a ello, de no haber una respuesta y/o comunicación oficial por parte del Ejecutivo nacional, la UNSJ podría iniciar acciones legales, pero esa es una instancia más técnica que no profundizó Podestá por no tener conocimiento sobre el ámbito.

Lamentablemente no es la primera vez que la Universidad Nacional de San Juan tiene problemas por insumos que llegan de otros países y se demoran en la Aduana.

“En el 2018 hicimos un proyecto con Francia de una estación receptora de satélites franceses. Estaba ubicada en el Observatorio Félix Aguilar, en Chimbas y en una oportunidad nos entraron a robar algunas cosas, y dejaron el receptor dañado. Pedimos a Francia que nos enviarán un simple cable para reemplazar lo que habían cortado. El cable llego a Aduana y quedo ahí un par de meses. En esa época le costó a la universidad mil dólares poder liberar un solo cable”, recordó Podestá el episodio que le tocó vivir también como director del observatorio.

La situación que se encuentra atravesando el proyecto, con la demora de las piezas lleva a que todos los plazos previstos deban trasladarse hacia el futuro, dilatando la puesta en marcha de la gran antena que aún no descansa sobre la estructura montada en Barreal, Calingasta.

image

La falta de voluntad de Nación y los palos en la rueda se viene registrando desde hace un tiempo. Precisamente los primeros rumores surgieron a mediados de agosto, tras la visita al país del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, quien durante la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa que se realizó en Buenos Aires el 20 y 21 de agosto puso la crítica sobre la presencia de China en el país.

“El Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso, desde puertos hasta el espacio”, dijo Holsey y agregó: “Esto puede permitirle proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones e incluso la neutralidad de la Antártida”.

En ese momento, lo que estaba en juego era la renovación del convenio que se había celebrado hace diez años atrás entre Nación, representado por CONICET, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Gobierno de San Juan y el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China (CAS-NAOC). Sobre ello, Podestá aseguró que el convenio lo puede hacer la universidad de manera directa, sin necesidad de contar con la participación de Nación.

“Para salvar el inconveniente con Nación, porque las piezas ya estaban rumbo al país y el acuerdo había que renovarlo, la universidad, con sus atribuciones por ley, firmó el acuerdo para que las piezas se pudieran liberar y vinieran 16 operarios chinos. El convenio es hasta que se arme el telescopio y luego se volverá a convocar las partes para hacer otro. Hasta que el CART este operativo tiene vigencia el convenio actual”, puntualizó Podestá.

image

Con convenio renovado y los trámites administrativos al día, solo resta que Aduana libere las ansiadas piezas que permitirán continuar con la gran antena de 40 metros de altura. Si bien desde el ámbito universitario esperan que este inconveniente no se dilate en el tiempo, no hay que perder de vista que desde que asumió Javier Milei a la presidencia, la relación con las universidades públicas del país no es la mejor. A eso se suma la postura de Estados Unidos y Donald Trump contra China y los gestos que desde Nación se vienen teniendo para con el país del norte.

Una cosa sí es segura: por el momento no hay información oficial proveniente de Nación sobre las trabas en Aduana.

¿Cuál es la finalidad del Radiotelescopio CART que se está montando en Barreal?

Si bien el proyecto se viene desarrollando desde el 2007, en junio del 2015 se firmó el convenio entre la UNSJ, CONICET y la NAOC (National Astronomical Observatory of the Chinese Academy of Science) para la construcción y montaje de la gran antena que tiene una altura de 40 metros.

El Radiotelescopio CART permitirá detectar la interacciona de partículas magnéticas que emiten longitud de onda de radio.

“Particularmente la radioastronomía lo que puede medir son regiones de formación estelar, que son las regiones de formaciones frías. En las regiones las nubes moleculares donde se forman estrellas, es decir la materia primordial para la formación de estrellas, la radioastronomía permite estudiar estos estados previos al inicio de una estrella”, explicó en su momento Cristian Martínez, investigador del CONICET vinculado al proyecto.

De esta manera se puede conocer sobre la existencia de por ejemplo agujeros negros, como también la ubicación de estrellas nacientes, previo a la combustión de hidrógeno en el núcleo, que es la luz que se percibe luego. El CART en lo particular desarrollará estudios de geodesia espacial, es decir, sistemas de referencias, vitales para misiones espaciales como para calcular las trayectorias de los cuerpos en el espacio.

Temas
Seguí leyendo

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión en El Leoncito: ¿qué pasó?

Una cantante sanjuanina de 16 años aseguró que tuvo que dejar la escuela por bullying y sus compañeros apuntaron a la madre

Con bastón y su característica sonrisa, el padre Rómulo retomó sus actividades

El particular sacrificio de 70 sanjuaninos para ayudar a personas que sufren cáncer

Empezaron a tapar las pintadas de la polémica en las paredes de la Normal Sarmiento

Un sanjuanino hizo saltar el pozo de la Quiniela Max y se llevará a su casa más de 10 millones de pesos

Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos

Dos hospitales del interior sanjuanino empiezan a realizar cirugías laparoscópicas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La zona de la calle Lemos está en plena transformación y ahora cobijará un polo gastronómico en Rawson.
Ordenamiento

Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.
Pronóstico

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

Te Puede Interesar

La megacausa de droga con un empleado municipal y un padre marcado por un incendio fatal de 25 de Mayo llega a juicio
Más de 115 kilos de marihuana

La megacausa de droga con un empleado municipal y un padre marcado por un incendio fatal de 25 de Mayo llega a juicio

Por Pablo Mendoza
Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión en El Leoncito: ¿qué pasó?

El CIMYN viene hace meses con conflictos laborales en San Juan.  
Complicados

ATSA denuncia despidos en el CIMYN y en el Hospital Privado de San Juan

Radiotelescopio CART: el antecedente que la UNSJ tiene por demoras de la Aduana y la realidad actual del proyecto
Desarrollo en pausa

Radiotelescopio CART: el antecedente que la UNSJ tiene por demoras de la Aduana y la realidad actual del proyecto

Pidieron prisión condicional y 10 años de inhabilitación profesional para el médico acusado de la muerte de Julieta Viñales
Juicio

Pidieron prisión condicional y 10 años de inhabilitación profesional para el médico acusado de la muerte de Julieta Viñales