martes 14 de octubre 2025

Tiempo

Se viene el calor a San Juan: la máxima llegará a 33 grados este miércoles

El termómetro trepará hasta los 33°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste; no se esperan lluvias y la jornada se presenta calurosa y seca en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san juan smn sol soleado clima tiempo.jpg

El calor empieza a sentirse con fuerza en San Juan. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 15 de octubre será una jornada típicamente primaveral, con el termómetro trepando hasta los 33°C durante la tarde.

La mañana arrancará fresca, con una mínima de 13°C, pero el sol y el cielo parcialmente nublado harán que la temperatura suba rápidamente a lo largo del día. No se esperan lluvias y el ambiente se mantendrá seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con precaución por el calor.

El viento soplará del sureste, con velocidades moderadas entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la noche. Así, San Juan vivirá un miércoles caluroso y ventoso, anticipo de un fin de semana que también se perfila con máximas cercanas a los 30 grados.

