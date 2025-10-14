Con dobletes de Messi y Mac Allister, Argentina goleó 6 a 0 a Puerto Rico

La Selección Argentina despidió la ventana de amistosos de octubre con una contundente victoria sobre Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, con un marcador final de 6-0. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró contundencia en ataque y aprovechó todas las oportunidades frente al arco rival.

Los goles fueron obra de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, quienes anotaron dobletes, mientras que Montiel sumó un tanto y la Albiceleste también se benefició de un gol en contra del equipo boricua. Lionel Messi, titular tras ausentarse en el partido frente a Venezuela, completó los 90 minutos, dio dos asistencias, pero no logró convertir.

Con este resultado, Argentina cierra la fecha FIFA con dos victorias consecutivas, reafirmando la solidez del equipo y las variantes ofensivas que Scaloni tiene a disposición de cara a los próximos compromisos. La actuación de los jóvenes talentos y la experiencia de los referentes como Messi permiten proyectar un equipo equilibrado y potente en todas sus líneas.

