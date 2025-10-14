martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Miami

Con dobletes de Messi y Mac Allister, Argentina goleó 6 a 0 a Puerto Rico

Con dobletes de Mac Allister y Lautaro, más goles de Montiel y uno en contra, Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en Miami y cerró la fecha FIFA de octubre con una victoria contundente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-14 at 11.16.48 PM

La Selección Argentina despidió la ventana de amistosos de octubre con una contundente victoria sobre Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, con un marcador final de 6-0. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró contundencia en ataque y aprovechó todas las oportunidades frente al arco rival.

Lee además
Inglaterra el primer clasificado de Europa. 
Queda poco

Inglaterra, el primer Europeo clasificado al Mundial: uno a uno todos los que sacaron boleto
Sanjuaninos campeones. 
Entretiempo

Los sanjuaninos que hicieron historia en los Juegos Evita

Los goles fueron obra de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, quienes anotaron dobletes, mientras que Montiel sumó un tanto y la Albiceleste también se benefició de un gol en contra del equipo boricua. Lionel Messi, titular tras ausentarse en el partido frente a Venezuela, completó los 90 minutos, dio dos asistencias, pero no logró convertir.

Con este resultado, Argentina cierra la fecha FIFA con dos victorias consecutivas, reafirmando la solidez del equipo y las variantes ofensivas que Scaloni tiene a disposición de cara a los próximos compromisos. La actuación de los jóvenes talentos y la experiencia de los referentes como Messi permiten proyectar un equipo equilibrado y potente en todas sus líneas.

Seguí leyendo

Un rugbier sanjuanino, en la concentración nacional M19 de Buenos Aires

Confirmaron el árbitro que dirigirá a San Martín en la 'final' frente a Independiente

Una baja, dos dudas y un regreso: el equipo que piensa Independiente para visitar a San Martín en San Juan

Con Messi y un debutante, cuál es el posible 11 de la Selección Argentina ante Puerto Rico

Nottingham Miedo deslumbró con goleada 13-0 y marcó la 4ta fecha del Clausura femenino

Cuatro sanjuaninos competirán en el Mundial de Paraciclismo de Pista

Dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en Capital: piden oraciones

Escándalo: los hinchas de San Lorenzo corrieron a Moretti y tuvo que escapar en un patrullero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Martín-Independiente tiene árbitro confirmado.
Primera División

Confirmaron el árbitro que dirigirá a San Martín en la 'final' frente a Independiente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

Juan Brozina, el empleado infiel del Arzobispado de San Juan. 
Causa judicial

El ex contador del Arzobispado deberá devolverle a la Iglesia más de $4 millones por desviar fondos a su cuenta bancaria

Por Natalia Caballero
El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, en entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan. La importancia del paso de Agua Negra y su próxima visita a San Juan, entre otros temas.  video
Enviada especial a Chile

Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo, sobre Agua Negra: "No vemos otro paso como alternativa de integración con San Juan"

Con dobletes de Messi y Mac Allister, Argentina goleó 6 a 0 a Puerto Rico
En Miami

Con dobletes de Messi y Mac Allister, Argentina goleó 6 a 0 a Puerto Rico

La Zona Fría y el dilema del diputado Patinella
Legislativas

La Zona Fría y el dilema del diputado Patinella

Se viene el calor a San Juan: la máxima llegará a 33 grados este miércoles
Tiempo

Se viene el calor a San Juan: la máxima llegará a 33 grados este miércoles