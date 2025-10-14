martes 14 de octubre 2025

Convocatoria

Un rugbier sanjuanino, en la concentración nacional M19 de Buenos Aires

Manuel Cúneo Camargo, el primera línea del San Juan Rugby Club, está entrenándose en el Club Hindú junto a otros casi 50 jóvenes del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rugbier sanjuanino.&nbsp;

Rugbier sanjuanino. 

El rugbier sanjuanino Manuel Cúneo Camargo continúa en la consideración de la selección argentina juvenil de rugby masculino. Actualmente, el primera línea del San Juan Rugby Club está en una concentración nacional de categoría M19. La sede del encuentro es Club Hindú, en Don Torcuato, Buenos Aires. La actividad, oficial para la Unión Argentina de Rugby (UAR), comenzó el lunes 13 y se extenderá hasta mañana miércoles 15 de octubre.

El plan de trabajo está a cargo de Nicolás Fernández Miranda de Los Pumitas. Sobre el objetivo, el entrenador manifestó: “La idea es seguir conociéndonos y generar lazos para el equipo. Será el primer encuentro de cara al 2026, tanto para el Rugby Championship y Mundial. Haremos hincapié en la parte física y preparación de los partidos”.

El grupo de trabajo está compuesto por 49 jugadores de todo el país. Es el caso de Alejo Abaroa (SIC, URBA), Martiniano Aime (Atlético de Rosario, Rosario), Jeremy Annand (Belgrano Athletic, URBA), Luciano Avaca (Tala RC, Cordobesa), Bautista Benavides (Sante Fe RC, Santafesina), Franco Benítez (Club Tilcara, Entrerriana), Facundo Bertero Nicolasi (Córdoba Athletic, Cordobesa), Nicolás Cambiasso (Buenos Aires, URBA), Tomás Canedo (Mendoza RC, Cuyo), Basilio Cañas (CAE, Entrerriana), Fabrizio Cebron (Regatas BV, URBA), Pedro Coll (Tigres RC, Salta), Alesio Croce Pietro (Cha Roga, Santafesina), Manuel Cúneo Camargo (San Juan RC, Sanjuanina), Tomás Dande (Huirapuca RC, Tucumán), Luca Dugo Vivanco (La Tablada, Cordobesa), Benjamín Farías Cerioni (Universitario RC, Tucumán), Ramón Fernández Miranda (Hindú, URBA), Bautista Fernández Pugliese (Jockey, Cordobesa), Ignacio Gaido Corral (Liceo RC, Cuyo), Gerónimo Gallo (CUBA, URBA), Santino García Mortola (Manuel Belgrano, URBA), Danilo Ghisolfi (SIC, URBA), Manuel Giannantonio (Tala RC, Cordobesa), Mateo Guc (Natación y Gimnasia, Tucumán), Francisco Lluch (Jockey, Rosario), Baltazar Monforte Ortiz (La Tablada, Cordobesa), Manuel Onorato (Universitario RC, Santafesina), Benjamín Ordiz (Los Caranchos, Rosario), Joaquín Pascual Viale (Alumni, URBA), Tobías Peralta (Hindú, URBA), Juan Pablo Pfister (Tucumán RC, Tucumán), Simón Pfister (Tucumán RC, Tucumán), Agustín Ponzio (CRAI, Santafecina), Juan Preumayr (Jockey, Rosario), Valentino Reggiardo (Deportiva Francesa, URBA), Tiziano Rocha (Alumni, URBA), Bautista Salinas Mallea (Los Tordos RC, Cuyo), Pascal Senillosa (Hindú, URBA), Samuel Severine (La Tablada, Cordobesa), Mateo Tanoni (Jockey, Rosario), Federico Torre (Córdoba Athletic, Cordobesa), Ignacio Vallejo -sanjuanino, formado en Universidad San Juan- (CUBA, URBA), Benjamín Vázquez Calcaterra (San Martín RC, Cordobesa) e Ignacio Zabella (Universitario RC, Rosario).

Esta concentración está vinculada al Trial M19, realizado a fines de agosto 2025 en Carlos Paz, Córdoba. El concepto fue símil al actual: algunos días de entrenamiento con un gran grupo de jóvenes, de la misma categoría o edades similares, que cuentan con proyección a selección nacional. En aquella ocasión hubo cuatro sanjuaninos. Además de Cúneo Camargo, estuvo Mateo Echegaray (San Juan RC), Francisco Baldi y Vito Sambrizzi (Universidad).

