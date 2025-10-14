UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.

La Unión Docentes Agremiados Provinciales ( UDAP ), bajo la conducción de Patricia Quiroga , emitió un comunicado oficial para responder a las graves acusaciones de presunta estafa millonaria realizadas por un grupo de afiliados que adquirieron carpetas de preadjudicación para el Barrio UDAP V o Maestro Carlos Fuentealba I . Los damnificados, que ascienden a 65 familias, pagaron por los terrenos, que eran parte del Camping de UDAP, a mediados de 2023, pero este año denunciaron públicamente que no hubo avance en la urbanización. El sindicato ofrece una salida, con ayuda del IPV .

El drone de Tiempo Desde arriba, cómo se ve el loteo para clase media del IPV que asoma como una nueva micro ciudad en Rawson

El conflicto gira en torno a un proyecto habitacional ubicado en la parte Este del antiguo Camping de UDAP, lindando con el callejón Chacabuco, en Rivadavia. Según dijeron oportunamente desde el sector de los preadjudicatarios, el proyecto fue ideado por la gestión gremial anterior (liderada por Luis Lucero) en conjunto con la empresa Scop, con la finalidad de sanear la compleja situación económica del gremio.

Los preadjudicatarios alegan haber cancelado la compra de las carpetas de los lotes a mediados de 2023, con pagos iniciales de 1 millón de pesos, aunque diez lotes posteriores se pagaron al doble. El gremio habría recibido así al menos 67 millones de pesos. El problema central es que desde 2023 no hubo avance.

Más recientemente, los damnificados aseguraron que desde UDAP les exigieron sumas millonarias para poder concretar la urbanización del terreno y cederlo al Estado. Específicamente, se les habría solicitado 17 millones de pesos a cada preadjudicatario para costear la urbanización, sumando un total estimado de $1.139.000.000 para el gremio. Aunque este monto podía ser abonado en cuotas (como 18 cuotas de $900.000 o 30 cuotas de $500.000), los damnificados, en su mayoría docentes, señalan que estas cifras son inalcanzables, sobre todo para quienes deben afrontar también un alquiler.

El reclamo de los afectados no se centra en la paralización de la obra pública, sino en que el gremio cumpla con la presentación del proyecto de ejecución ante el IPV y la donación efectiva del terreno, algo que debió ocurrir en 2023.

El descargo de UDAP

Frente a estas acusaciones, la actual gestión gremial que conduce Quiroga manifestó sobre el Proyecto Habitacional Barrio UDAP V o Fuentealba, que si bien se inició en la gestión anterior con la venta de terrenos a afiliados, la actual comisión continúa buscando soluciones posibles.

En su comunicado, difundido este martes por el abogado del gremio, Daniel Persichela, la organización sindical establece varios puntos para explicar la situación del barrio.

UDAP sostiene que lo vendido a los aspirantes fue un terreno con vistas a la construcción de un barrio, bajo las operatorias de vivienda vigentes a las fechas de venta, sobre una fracción indivisa. El gremio asegura que, el 14 de septiembre de 2023, se realizó una Subdivisión Parcelaria ante Escribanía Fagale para dejar perfectamente determinado el predio que comprende los terrenos vendidos para la operatoria habitacional.

El sindicato señala que el factor determinante en la falta de avance fue el cambio normativo sobre la política de vivienda que ocurrió al asumir el Gobierno de Javier Milei. Dicha modificación dejó de financiar los gastos de urbanización y construcción de casas en todo el país. Previamente, estos costos terminaban siendo financiados por el Estado y se pagaban dentro del financiamiento total del barrio.

UDAP organizó reuniones con los interesados y la constructora SCOP, pero no surgieron soluciones viables para el pago y financiamiento de las urbanizaciones, ya que las cuantías resultaron excesivas para que fueran afrontadas por los aspirantes de los terrenos vendidos.

Propuesta

Ante el escenario de imposibilidad de financiación, UDAP inició conversaciones con el Gobierno de San Juan para encontrar una salida. De estas conversaciones surgió una propuesta concreta para los suscriptos al plan habitacional. Consiste en que los aspirantes donen sus derechos sobre el predio (la subdivisión parcelaria del Camping de UDAP por el Este) a cambio de un terreno urbanizado en el loteo Valle del Sol para cada uno de ellos.

Con este objetivo, UDAP abrió un expediente administrativo ante el IPV (con el número 501-002129- 2025), adjuntando el listado de 65 aspirantes y la copia de la escritura de Subdivisión Parcelaria.

Sin embargo, el sindicato que conduce Quiroga advirtió que no existe unanimidad entre los aspirantes, ya que algunos han adherido a esta gestión con el Gobierno y otros no. Esta división, comunicaron, puede dificultar la labor, aunque UDAP busca que el IPV cite a todos los aspirantes para que expresen libremente su voluntad sobre la propuesta.

Finalmente, el sindicato rechaza categóricamente "la mala fe y el oportunismo" de determinadas personas que pretenden imputarle mala fe, procederes delictuosos o afectación de derechos. UDAP se reserva el derecho de actuar legalmente contra quienes corresponda y asegura estar disponible para informar de manera objetiva y veraz sobre el asunto.