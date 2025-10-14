martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Casa propia

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV

UDAP rechazó denuncias de “mala fe” y propuso a los 65 damnificados un canje de terrenos en Valle del Sol, un mega emprendimiento que está por entregar el IPV en Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.

La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), bajo la conducción de Patricia Quiroga, emitió un comunicado oficial para responder a las graves acusaciones de presunta estafa millonaria realizadas por un grupo de afiliados que adquirieron carpetas de preadjudicación para el Barrio UDAP V o Maestro Carlos Fuentealba I. Los damnificados, que ascienden a 65 familias, pagaron por los terrenos, que eran parte del Camping de UDAP, a mediados de 2023, pero este año denunciaron públicamente que no hubo avance en la urbanización. El sindicato ofrece una salida, con ayuda del IPV.

Lee además
El loteo Valle del Sol es de gran tamaño y se ubica en las inmediaciones de otro gigante: el barrio Valle Grande. Juntos inyectan un gran flujo poblacional a la zona que antes era de fincas. 
El drone de Tiempo

Desde arriba, cómo se ve el loteo para clase media del IPV que asoma como una nueva micro ciudad en Rawson
con plazo vencido, ¿que pasara con la intervencion de la federacion gaucha sanjuanina?
Institucional

Con plazo vencido, ¿qué pasará con la intervención de la Federación Gaucha Sanjuanina?

El conflicto gira en torno a un proyecto habitacional ubicado en la parte Este del antiguo Camping de UDAP, lindando con el callejón Chacabuco, en Rivadavia. Según dijeron oportunamente desde el sector de los preadjudicatarios, el proyecto fue ideado por la gestión gremial anterior (liderada por Luis Lucero) en conjunto con la empresa Scop, con la finalidad de sanear la compleja situación económica del gremio.

Los preadjudicatarios alegan haber cancelado la compra de las carpetas de los lotes a mediados de 2023, con pagos iniciales de 1 millón de pesos, aunque diez lotes posteriores se pagaron al doble. El gremio habría recibido así al menos 67 millones de pesos. El problema central es que desde 2023 no hubo avance.

Más recientemente, los damnificados aseguraron que desde UDAP les exigieron sumas millonarias para poder concretar la urbanización del terreno y cederlo al Estado. Específicamente, se les habría solicitado 17 millones de pesos a cada preadjudicatario para costear la urbanización, sumando un total estimado de $1.139.000.000 para el gremio. Aunque este monto podía ser abonado en cuotas (como 18 cuotas de $900.000 o 30 cuotas de $500.000), los damnificados, en su mayoría docentes, señalan que estas cifras son inalcanzables, sobre todo para quienes deben afrontar también un alquiler.

El reclamo de los afectados no se centra en la paralización de la obra pública, sino en que el gremio cumpla con la presentación del proyecto de ejecución ante el IPV y la donación efectiva del terreno, algo que debió ocurrir en 2023.

El descargo de UDAP

Frente a estas acusaciones, la actual gestión gremial que conduce Quiroga manifestó sobre el Proyecto Habitacional Barrio UDAP V o Fuentealba, que si bien se inició en la gestión anterior con la venta de terrenos a afiliados, la actual comisión continúa buscando soluciones posibles.

En su comunicado, difundido este martes por el abogado del gremio, Daniel Persichela, la organización sindical establece varios puntos para explicar la situación del barrio.

UDAP sostiene que lo vendido a los aspirantes fue un terreno con vistas a la construcción de un barrio, bajo las operatorias de vivienda vigentes a las fechas de venta, sobre una fracción indivisa. El gremio asegura que, el 14 de septiembre de 2023, se realizó una Subdivisión Parcelaria ante Escribanía Fagale para dejar perfectamente determinado el predio que comprende los terrenos vendidos para la operatoria habitacional.

El sindicato señala que el factor determinante en la falta de avance fue el cambio normativo sobre la política de vivienda que ocurrió al asumir el Gobierno de Javier Milei. Dicha modificación dejó de financiar los gastos de urbanización y construcción de casas en todo el país. Previamente, estos costos terminaban siendo financiados por el Estado y se pagaban dentro del financiamiento total del barrio.

UDAP organizó reuniones con los interesados y la constructora SCOP, pero no surgieron soluciones viables para el pago y financiamiento de las urbanizaciones, ya que las cuantías resultaron excesivas para que fueran afrontadas por los aspirantes de los terrenos vendidos.

Propuesta

Ante el escenario de imposibilidad de financiación, UDAP inició conversaciones con el Gobierno de San Juan para encontrar una salida. De estas conversaciones surgió una propuesta concreta para los suscriptos al plan habitacional. Consiste en que los aspirantes donen sus derechos sobre el predio (la subdivisión parcelaria del Camping de UDAP por el Este) a cambio de un terreno urbanizado en el loteo Valle del Sol para cada uno de ellos.

Con este objetivo, UDAP abrió un expediente administrativo ante el IPV (con el número 501-002129- 2025), adjuntando el listado de 65 aspirantes y la copia de la escritura de Subdivisión Parcelaria.

Sin embargo, el sindicato que conduce Quiroga advirtió que no existe unanimidad entre los aspirantes, ya que algunos han adherido a esta gestión con el Gobierno y otros no. Esta división, comunicaron, puede dificultar la labor, aunque UDAP busca que el IPV cite a todos los aspirantes para que expresen libremente su voluntad sobre la propuesta.

Finalmente, el sindicato rechaza categóricamente "la mala fe y el oportunismo" de determinadas personas que pretenden imputarle mala fe, procederes delictuosos o afectación de derechos. UDAP se reserva el derecho de actuar legalmente contra quienes corresponda y asegura estar disponible para informar de manera objetiva y veraz sobre el asunto.

Seguí leyendo

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Los sindicatos docentes llevan adelante un paro de 24 horas: qué gremios adhieren en San Juan

El Foro de Abogados de San Juan repudió a Javier Milei por decirles "caranchos"

Los diez candidatos con más chances para suceder al Jimmy: vínculos, rosqueo y promesas para todos y todas

El reclamo de Karen Reichardt: "Dejen de joder con mi nombre"

Bertie Benegas Lynch asume la presidencia de Presupuesto en reemplazo de José Luis Espert

Revés judicial para La Libertad Avanza: la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas sin la imagen de Espert

Paro docente en San Juan: qué dice el Gobierno sobre el descuento del día

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Esperado

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%
Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.
Casa propia

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: Si pierde, no seremos generosos con Argentina
Estados Unidos

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: "Si pierde, no seremos generosos con Argentina"

En videos, así es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la Quebrada de Zonda
Paso a paso

En videos, así es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la Quebrada de Zonda