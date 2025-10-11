Video: la terrible caída de un helicóptero en California dejó al menos 5 heridos

Una escena de terror se vivió este sábado en Huntington Beach , California -Estados Unidos- , cuando un helicóptero se desplomó sobre una zona costera repleta de visitantes. El impactante momento fue registrado en video por un bañista y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las redes Video: sorpresa por la aparición de "Michael Jackson" en pleno centro de San Juan

Según informaron las autoridades locales, cinco personas resultaron heridas como consecuencia del accidente y debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la zona. Entre ellas, se encuentran dos ocupantes del helicóptero, que lograron ser rescatados con vida de entre los restos, y tres personas que se encontraban en tierra al momento del impacto. Por el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cachoperiodista/status/1977140859834712526&partner=&hide_thread=false #ÚltimaHora Un helicóptero perdió el control y se estrelló sobre un inmueble en la zona de playa de Huntington Beach, en #California, cerca de #LosÁngeles.



Se reporta que al menos tres personas fueron trasladadas a un hospital tras el accidente. Las causas del desplome aún… pic.twitter.com/zM43S1SlVE — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) October 11, 2025

El hecho ocurrió cerca de la cuadra 21500 de Pacific Coast Highway, donde los equipos de emergencia acudieron rápidamente tras recibir múltiples llamados de alerta. Testigos relataron que la aeronave volaba a baja altitud antes de caer en picada y estrellarse, golpeando varias palmeras que, según se presume, habrían amortiguado parcialmente la caída.

Hasta ahora, se desconocen las causas del accidente, y la policía confirmó que se está llevando adelante una investigación para determinar qué provocó el desplome.

El video del impacto, que circula en redes sociales, muestra los segundos previos a la tragedia: el helicóptero descendiendo peligrosamente mientras los bañistas observaban sin entender lo que estaba por ocurrir. Luego, un estruendo, gritos y una nube de arena cubrieron la escena.

Las autoridades de Huntington Beach continúan trabajando en el lugar para esclarecer los hechos y evaluar los daños ocasionados.