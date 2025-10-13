lunes 13 de octubre 2025

Capital

Video: la Circunvalación, escenario de un fuerte choque dentro del anillo

El hecho fue registrado durante el mediodía de este lunes, a la altura de General Acha Sur. Por este motivo, hubo modificaciones en el tránsito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
choque circunvalación

Un choque se registró este lunes al mediodía en el anillo interno de la Avenida de Circunvalación, a la altura de General Acha Sur, en Trinidad -Capital-. El siniestro involucró al menos dos vehículos y generó complicaciones en la circulación de la zona.

Según las primeras informaciones, uno de los vehículos habría frenado inesperadamente, lo que provocó que otro automóvil impactara por detrás. No se descarta la intervención de un tercer vehículo o la presencia de obras viales en el sector como factores que contribuyeron al accidente, aunque esto aún está siendo investigado por las autoridades.

El siniestro fue protagonizado por dos autos: un Fiat Argo negro y un Volkswagen Gol Country gris. El siniestro fue protagonizado por dos autos: un Fiat Argo negro y un Volkswagen Gol Country gris.

Personal policial y de tránsito se presentó en el lugar para asistir a los conductores, controlar el tránsito y recabar información sobre la mecánica del choque.

image

Hasta el momento, no se reportaron víctimas de gravedad, aunque los vehículos sufrieron daños importantes. El Volkswagen Gol Country presentó severos destrozos en la zona delantera.

Los videos

