lunes 20 de octubre 2025

Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Si bien la denuncia se conoció a través de las redes sociales, por una publicación que hizo la presunta víctima, fuentes judiciales confirmaron que la causa se instruyó en la UFI CAVIG aunque se desconoce en qué estado se encuentra la misma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual y la Justicia puso la lupa sobre él, a través de la UFI CAVIG. Se trata de Juan Diego Massut, quien es investigado por la presunta comisión de un ataque sexual en perjuicio de una joven actriz, que decidió contar la situación que la involucra mediante las redes sociales.

Si bien el hecho trascendió por la publicación que la mujer hizo en su cuenta de Instagram, fuentes judiciales le confirmaron a Tiempo de San Juan que la denuncia fue radicada y que el hecho se instruye. Sin embargo, no se conocieron detalles sobre el estado actual de la causa, es decir, si el denunciado ya fue imputado por abuso sexual, si la misma avanzó hacia el juicio o si la instrucción atraviesa su etapa preliminar.

Lo cierto es que la presunta víctima le comunicó a sus contactos que hace unos 5 años carga con sensaciones de "asco y dolor" tras haber sido -supuestamente- abusada por Massut, a quien se lo conoce en el ambiente artístico local por sus participaciones tanto en obras de teatro, como en talleres vinculados a la materia.

"...saco fuerza y junto valor para que de manera pública y política pueda ponerle un punto final a esta tortura... Juan Diego Massut abusó sexualmente de mí, sin consentimiento, usando la fuerza y con una posterior manipulación y total impunidad", sostuvo en un crudo descargo.

Acorde manifestó la denunciante, luego de radicar la denuncia, le habrían manifestado que el sujeto tenía antecedentes de ese tipo, por lo que se mostró indignada no sólo por lo que habría experimentado, sino también por la "organización sistemática en el proceder de los masculinos", pues entre ellos -según sostuvo- avalan la violencia.

"...hoy, después de muchos años y con más coraje, dejo de cuidarlos a estos tipos y dejo de hacerme cargo de lo que en este caso Juan Diego Massut debería hacer, que es trabajar sus pulsiones enfermas, trabajar sus heridas masculinas y entender que nunca jamás debería hacerle a nadie lo que me hizo a mí", agregó.

El posteo de la denunciante

2

