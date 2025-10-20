Se cayó del techo mientras ponía una membrana y terminó fracturado

Un obrero protagonizó un accidente laboral este lunes en una vivienda del departamento Albardón. El hecho ocurrió en la zona de La Cañada, donde el trabajador realizaba tareas de impermeabilización en el techo de una casa.
Un obrero protagonizó un accidente laboral este lunes en una vivienda del departamento Albardón. El hecho ocurrió en la zona de La Cañada, donde el trabajador realizaba tareas de impermeabilización en el techo de una casa.
De acuerdo con fuentes policiales, el hombre, identificado con el apellido López, colocaba una membrana asfáltica cuando, por causas que todavía se investigan, perdió la estabilidad y cayó al suelo desde más de tres metros de altura.
La violenta caída le provocó varios golpes y una fractura en una mano. Por esa razón, fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia al Hospital José Giordano, donde permanece internado en observación, aunque fuera de peligro.
En tanto, efectivos de la Comisaría 18ª iniciaron las actuaciones correspondientes y tomaron declaraciones a los propietarios de la vivienda y al hijo del trabajador, quien se encontraba con él al momento del accidente.