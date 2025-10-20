Se cayó del techo mientras ponía una membrana y terminó fracturado

Un obrero protagonizó un accidente laboral este lunes en una vivienda del departamento Albardón. El hecho ocurrió en la zona de La Cañada , donde el trabajador realizaba tareas de impermeabilización en el techo de una casa.

Judiciales Una jueza resolvió la discrepancia de posiciones entre Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre, identificado con el apellido López , colocaba una membrana asfáltica cuando, por causas que todavía se investigan, perdió la estabilidad y cayó al suelo desde más de tres metros de altura.

La violenta caída le provocó varios golpes y una fractura en una mano. Por esa razón, fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia al Hospital José Giordano, donde permanece internado en observación, aunque fuera de peligro.

En tanto, efectivos de la Comisaría 18ª iniciaron las actuaciones correspondientes y tomaron declaraciones a los propietarios de la vivienda y al hijo del trabajador, quien se encontraba con él al momento del accidente.