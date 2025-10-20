lunes 20 de octubre 2025

En Zonda

Medidas de protección cruzadas entre un diputado y su hermana: ¿qué pasó?

El hecho ocurrió este domingo en el Día de la Madre. No hubo denuncia formal en UFI CAVIG, pero la causa pasó al área de género municipal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este domingo en horas de la tarde ocurrió un hecho de tintes violentos, en el que estuvo involucrado un diputado provincial, precisamente Miguel Atampiz de Zonda. Según altas fuentes judiciales, hubo intervención de la Policía y de la Justicia, pero confirmaron que la denuncia formal no se realizó en UFI CAVIG porque los presuntos damnificados, la hermana del diputado, no quiso radicarla.

De igual manera, las dos partes involucradas solicitaron medidas de protección, entre las cuales se incluye prohibición de acercamiento, no tener contacto directo ni a través de terceras personas. Además, desde la Justicia confirmaron que la causa pasó a la dirección de género municipal.

Este hecho ocurrió en horas de la tarde en Zonda. La mujer y su familia estaba pasando el Día de la Madre cuando el diputado provincial, Miguel Atampiz, llegó al domicilio. Ahí comenzaron a discutir entre ellos, supuestamente por diferencias ideológicas, y ahí el diputado habría reaccionado fuertemente, según indicaron las fuentes. Algunos hablaron que la intentó atacar, pero desde la Justicia no confirmaron tal hecho.

Ante esta situación, se realizó un llamado al 911. Las autoridades actuaron y trasladaron a la presunta víctima a CAVIG para que haga la exposición completa y radique la denuncia formal. Finalmente, esto no ocurrió. La mujer se negó a denunciarlo penalmente, confirmaron altas fuentes de la Justicia sanjuanina.

Miguel Ángel Atampiz es diputado provincial -representando a Zonda- desde 2023 y termina su mandato en 2027. Actualmente integra diferentes comisiones: Sistema Municipal, Relaciones Interlegislativas e Internacionales, Peticiones y Poderes, Economía y Defensa de Consumidores y Control y Seguimiento Legislativo.

Cabe destacar que este hombre, en 2014 también estuvo involucrado en otro hecho que tomó estado público. En esa ocasión fue señalado de golpear a dos policías.

