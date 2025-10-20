lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Allanamiento

Cayó un hombre en Albardón tras el robo de materiales de obra: secuestraron ventanas, puertas y hasta un inodoro

La Policía allanó una vivienda en el barrio Presidente Kirchner y recuperó elementos sustraídos de la obra Cura Brochero. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-20 at 20.01.29
WhatsApp Image 2025-10-20 at 20.00.14

En las últimas horas, personal de la Unidad de Apoyo Investigativo llevó a cabo un operativo en Albardón que arrojó resultados clave en una causa por robo. El procedimiento se desarrolló en una casa del barrio Presidente Kirchner, donde la Policía logró secuestrar una serie de elementos que habían sido denunciados como robados en una obra en construcción conocida como Cura Brochero.

Lee además
cayeron una mujer y su red de venta de cocaina en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
un profesor de actuacion y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

De acuerdo a la información oficial, los efectivos encontraron en el lugar cuatro ventanas de aluminio con vidrio, una puerta corrediza también de aluminio, un inodoro completo con su mochila y varios caños de agua, todos elementos que coinciden con los denunciados por la víctima del robo.

El allanamiento se realizó en el domicilio de Jonatan Falvo, un hombre de 34 años, sindicado como uno de los posibles autores del hecho. Por orden del fiscal Gustavo Mendoza, se dispusieron las medidas correspondientes para avanzar con la investigación y esclarecer por completo lo sucedido.

Los materiales recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras la causa continúa en etapa de investigación.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 20.00.14
Seguí leyendo

Se cayó del techo mientras ponía una membrana y terminó fracturado

Una jueza resolvió la discrepancia de posiciones entre Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal

Gendarmería secuestró un kilo de cocaína oculto en el filtro de aire de un auto en el control San Carlos

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Medidas de protección cruzadas entre un diputado y su hermana: ¿qué pasó?

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Prisión preventiva para el octavo sospechoso de la muerte de Emir: se desligó y dijo que salió corriendo por miedo

Perdió el control de un camión y chocó contra una casa a pocas cuadras del centro sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tension en rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Te Puede Interesar

Foro de Abogados de San Juan.
Elecciones

En el Foro de Abogados, el bloquismo cerró con el oficialismo, el peronismo irá solo y apareció una tercera lista: los candidatos

Por Ana Paula Gremoliche
Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas
Paren en Off

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas
Medida

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas

Los precios de las heladeras en Chile son muy bajos, pero al decidir la compra hay que calcular el impuesto que cobran en la aduana para definir la conveniencia de traerlo a San Juan. 
Tiempo en Chile

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan