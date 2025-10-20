Cayó un hombre en Albardón tras el robo de materiales de obra: secuestraron ventanas, puertas y hasta un inodoro

En las últimas horas, personal de la Unidad de Apoyo Investigativo llevó a cabo un operativo en Albardón que arrojó resultados clave en una causa por robo. El procedimiento se desarrolló en una casa del barrio Presidente Kirchner, donde la Policía logró secuestrar una serie de elementos que habían sido denunciados como robados en una obra en construcción conocida como Cura Brochero.

De acuerdo a la información oficial, los efectivos encontraron en el lugar cuatro ventanas de aluminio con vidrio, una puerta corrediza también de aluminio, un inodoro completo con su mochila y varios caños de agua, todos elementos que coinciden con los denunciados por la víctima del robo.

El allanamiento se realizó en el domicilio de Jonatan Falvo, un hombre de 34 años, sindicado como uno de los posibles autores del hecho. Por orden del fiscal Gustavo Mendoza, se dispusieron las medidas correspondientes para avanzar con la investigación y esclarecer por completo lo sucedido.

Los materiales recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras la causa continúa en etapa de investigación.