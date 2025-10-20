Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

En la tarde de este lunes, se desató un tenso enfrentamiento en varias zonas de Rawson, que dejó como saldo, al menos, una persona herida de bala y un detenido.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Villa Hipódromo, el Lote 32 y la Villa 17 de Agosto, donde testigos aseguraron que el tiroteo se produjo en el Lote 32. Según fuentes policiales consultadas por este diario, un hombre recibió un disparo en circunstancias que todavía se investigan, aunque su estado de salud no fue informado oficialmente.

Video: Los Cazadores de Noticias

En el marco del operativo, la Policía detuvo a dos hombres señalados como presuntos motochorros. Durante el arresto, familiares de los sospechosos comenzaron a agredir a los patrulleros, provocando daños a los vehículos policiales y generando mayor tensión en el lugar.

Un video que circula en redes muestra una fuerte discusión entre efectivos y vecinos de la zona. Una ambulancia llegó al sitio y trasladó a la persona herida, cuya identidad aún no fue confirmada.