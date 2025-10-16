Buscan desesperadamente a Simón y Malvina, dos dogos blancos perdidos en Rawson

Desesperada búsqueda de dos perros en Rawson. Simón y Malvina, dos dogos argentinos -macho y hembra- desaparecieron el pasado miércoles por la noche en la zona de El Medanito.
Según informaron sus dueños, los perros fueron vistos por última vez cerca de esa área y, desde entonces, no se ha tenido más noticias sobre su paradero. Ambos animales son de pelaje blanco y tienen una fuerte conexión entre sí, por lo que se presume que podrían estar juntos.
La familia lanzó una intensa campaña de búsqueda en redes sociales, con la esperanza de obtener información que permita encontrarlos sanos y salvos. “Son parte de la familia”, señalaron allegados, quienes también agradecen cualquier dato que pueda ser útil.
Quienes puedan aportar información o los hayan visto, pueden comunicarse a los teléfonos 2644530001 o 2645457121.