Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

La violencia volvió a irrumpir en una reconocida zona nocturna de San Juan. Durante el último domingo, se viralizaron al menos tres videos que muestran a un grupo de jóvenes protagonizando varias peleas a pocos metros de Avenida Rawson y el Lateral de Circunvalación Sur, una de las zonas bolicheras más concurridas de la provincia.

En Zonda Medidas de protección cruzadas entre un diputado y su hermana: ¿qué pasó?

Rawson Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa a varios chicos y chicas enfrentándose a golpes de puño, patadas y empujones tanto en una zona verde como en plena calle.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1980318584829276676&partner=&hide_thread=false Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan pic.twitter.com/QSwhnopkYO — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 20, 2025

Hasta el momento, no se conoció si hubo detenidos ni heridos de gravedad, y las autoridades policiales aún no emitieron información oficial sobre lo sucedido.

Antecedentes de violencia en la misma zona

No es la primera vez que un episodio similar ocurre en este punto neurálgico de la noche sanjuanina. A mediados de agosto, una batalla campal a la salida de un boliche de Trinidad también se viralizó tras ser difundida por redes sociales. En aquella oportunidad, varios grupos de jóvenes se enfrentaron a golpes en plena vía pública, generando preocupación entre los vecinos y quienes transitaban por la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1957145209760076215&partner=&hide_thread=false Difundieron videos de una batalla campal en las afueras de un boliche en San Juan



Video: La Comunidad de Tuti pic.twitter.com/zsvT0V62Ok — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 17, 2025

Semanas más tarde, a fines del mismo mes, otro episodio de extrema violencia se registró en la esquina de calle Estrada y Avenida Rawson, cuando un conductor de una camioneta Volkswagen Amarok negra embistió a un grupo de personas en medio de una gresca. El hecho, que quedó grabado en distintos videos, terminó con el vehículo huyendo a toda velocidad mientras algunos presentes le arrojaban piedras.