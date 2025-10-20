lunes 20 de octubre 2025

Ahí los tenés...

Video: hicieron wheelie en una famosa diagonal de Caucete, cayeron y se hicieron virales

El intento de un grupo de jóvenes por lucirse con sus bicicletas en plena Diagonal Sarmiento terminó de la peor manera. Chocaron, cayeron al suelo y el video del momento se volvió viral en TikTok con miles de reacciones y comentarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grupo de jóvenes de Caucete protagonizó un momento tan arriesgado como viral. Durante el pasado fin de semana, la usuaria de TikTok @rodriguezzzoli compartió un video que rápidamente se llenó de reproducciones y comentarios en la red social.

Las imágenes muestran a varios chicos realizando wheelie -una maniobra en la que se levanta la rueda delantera de la bicicleta- sobre la Diagonal Sarmiento, una de las arterias más transitadas y emblemáticas del departamento. Sin embargo, la destreza no les duró demasiado. Dos de ellos perdieron el control y terminaron chocando entre sí, cayendo estrepitosamente sobre el pavimento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1980352394493063420&partner=&hide_thread=false

En el fondo del video se escucha la voz de un hombre que, lejos de alarmarse, los alienta entre risas: “¡No importa, no importa, levanté, levanté!”. La escena, que combina adrenalina, humor y un toque de infortunio, no tardó en generar repercusión.

El clip superó las 11 mil reacciones y acumuló cientos de comentarios, muchos con tono humorístico. Entre los más destacados se leen frases como “–999 de aura para los pibes” y “Cosas que solo pasan en Caucete City”, reflejando el clásico ingenio de los usuarios sanjuaninos en redes.

