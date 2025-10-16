jueves 16 de octubre 2025

Imágenes sensibles

Video: golpearon brutalmente a un hombre en el corazón de Villa Krause por un presunto robo

El hecho ocurrió en la intersección de avenida España y Boulevard Sarmiento. La violenta secuencia estaría vinculada a un presunto robo de un teléfono celular cometido por el agredido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura: Telesol.

Un violento episodio se registró en plena Plaza Centenario, en Villa Krause -Rawson-, donde un joven fue brutalmente golpeado por al menos dos hombres frente a decenas de testigos. El hecho ocurrió en la intersección de avenida España y Boulevard Sarmiento.

En las imágenes, difundidas por Telesol, se observa a la víctima tirada en el suelo mientras los agresores lo patean con fuerza en el estómago y le propinan varios golpes en la cabeza. Todo sucedió a pocos metros de un automóvil de una empresa de remís que se encontraba detenido en el semáforo, y en medio del tránsito habitual del mediodía.

Incluso con la llegada de la Policía, la situación no se detuvo de inmediato. Los atacantes intentaron continuar la agresión y fue necesario el accionar de más de siete efectivos para contener la pelea. Finalmente, los uniformados trasladaron al joven herido en un móvil policial.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, la violenta secuencia estaría vinculada a un presunto robo de un teléfono celular cometido por el agredido. Sin embargo, familiares del joven golpeado sostienen otra versión: aseguran que el conflicto comenzó por una disputa relacionada con la venta del dispositivo.

