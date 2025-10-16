Video: golpearon brutalmente a un hombre en el corazón de Villa Krause por un presunto robo

Un violento episodio se registró en plena Plaza Centenario , en Villa Krause - Rawson -, donde un joven fue brutalmente golpeado por al menos dos hombres frente a decenas de testigos. El hecho ocurrió en la intersección de avenida España y Boulevard Sarmiento.

En las imágenes, difundidas por Telesol, se observa a la víctima tirada en el suelo mientras los agresores lo patean con fuerza en el estómago y le propinan varios golpes en la cabeza. Todo sucedió a pocos metros de un automóvil de una empresa de remís que se encontraba detenido en el semáforo, y en medio del tránsito habitual del mediodía.

Video gentileza: Telesol

Incluso con la llegada de la Policía, la situación no se detuvo de inmediato. Los atacantes intentaron continuar la agresión y fue necesario el accionar de más de siete efectivos para contener la pelea. Finalmente, los uniformados trasladaron al joven herido en un móvil policial.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, la violenta secuencia estaría vinculada a un presunto robo de un teléfono celular cometido por el agredido. Sin embargo, familiares del joven golpeado sostienen otra versión: aseguran que el conflicto comenzó por una disputa relacionada con la venta del dispositivo.