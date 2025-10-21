Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

El pasado viernes ocurrió un crimen brutal en el interior de Villa San Patricio en Chimbas. Matías Emiliano “El Colo” Díaz Amestica era asesinado tras recibir dos disparos en su cuerpo. Uno de ellos dio debajo de la axila (el mortal) y en el muslo derecho.

El autor de los disparos se dio a la fuga tras el ataque. Lo único se sabía sobre el homicida es que era un hombre y que había huido en motocicleta. Se investigó a fondo para dar con este y en la mira quedó un posible sospechoso.

Con el pasar de los días, se realizaron muchísimas medidas para dar con esta persona pero no lo encontraron en ninguna parte. Durante el sábado, el domingo y el lunes se reventaron diferentes allanamientos y no lo encontraron. Pero las “guaridas” del entorno de Lucero se acababan y acorralado, decidió entregarse en UFI Delitos Especiales y lo hizo junto a su abogada defensora, María Filomena Noriega.

La investigación no está cerrada, pero todo parece indicar que fue un ajuste de cuentas por un problema de drogas. Según expresaron fuentes del caso, el damnificado se lo conocía en el ambiente del narcomenudeo, como así también Lucero -el ahora detenido-. Todo parece indicar que la pelea entre ambos tiene este trasfondo. Algunos hablaron de que era un “enviado” y que Lucero se trataba de un supuesto sicario, desde la Justicia manifestaron que esta hipótesis está totalmente descartada.

El crimen ocurrió en la noche del viernes. Matías Díaz caminaba por el interior de Villa San Patricio -se desconoce que hacía ahí ya que él no es oriundo de ese lugar- y fue sorprendido por este motorista. Ahí se efectuaron varios disparos y dos proyectiles dieron en la humanidad de Díaz.

Ante esta entrega, el acusado tendrá en los próximos días la audiencia de formalización. La misma podría llegarse a celebrarse hasta el próximo viernes, ya que desde hoy martes corre el plazo de 72 horas.