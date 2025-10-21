martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Conocido en el ambiente como el “Guachillón”, de 29 años, era intensamente buscado desde el viernes. Se hicieron muchos allanamientos para dar con él, acorralado decidió entregarse en Tribunales acompañado por su abogada María Filomena Noriega.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diseño sin título (16)

El pasado viernes ocurrió un crimen brutal en el interior de Villa San Patricio en Chimbas. Matías Emiliano “El Colo” Díaz Amestica era asesinado tras recibir dos disparos en su cuerpo. Uno de ellos dio debajo de la axila (el mortal) y en el muslo derecho.

Lee además
La conmoción del entorno del joven asesinado.
Villa San Patricio

Conmoción en Chimbas: identificaron al joven asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas
quien era matias diaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en villa san patricio en chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

El autor de los disparos se dio a la fuga tras el ataque. Lo único se sabía sobre el homicida es que era un hombre y que había huido en motocicleta. Se investigó a fondo para dar con este y en la mira quedó un posible sospechoso.

Con el pasar de los días, se realizaron muchísimas medidas para dar con esta persona pero no lo encontraron en ninguna parte. Durante el sábado, el domingo y el lunes se reventaron diferentes allanamientos y no lo encontraron. Pero las “guaridas” del entorno de Lucero se acababan y acorralado, decidió entregarse en UFI Delitos Especiales y lo hizo junto a su abogada defensora, María Filomena Noriega.

La investigación no está cerrada, pero todo parece indicar que fue un ajuste de cuentas por un problema de drogas. Según expresaron fuentes del caso, el damnificado se lo conocía en el ambiente del narcomenudeo, como así también Lucero -el ahora detenido-. Todo parece indicar que la pelea entre ambos tiene este trasfondo. Algunos hablaron de que era un “enviado” y que Lucero se trataba de un supuesto sicario, desde la Justicia manifestaron que esta hipótesis está totalmente descartada.

El crimen ocurrió en la noche del viernes. Matías Díaz caminaba por el interior de Villa San Patricio -se desconoce que hacía ahí ya que él no es oriundo de ese lugar- y fue sorprendido por este motorista. Ahí se efectuaron varios disparos y dos proyectiles dieron en la humanidad de Díaz.

Ante esta entrega, el acusado tendrá en los próximos días la audiencia de formalización. La misma podría llegarse a celebrarse hasta el próximo viernes, ya que desde hoy martes corre el plazo de 72 horas.

Temas
Seguí leyendo

Apareció el video de la detención de uno de los sujetos que le robó el celular al joven que iba al gimnasio

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada

Qué pasó en el feroz enfrentamiento en Rawson, con disparos, heridos y un detenido

Recuperan dos computadoras y una mochila robadas en Capital

Pánico en un camping de Pocito: un pastor armado amenazó a un grupo de personas

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

Un motociclista sufrió graves heridas tras chocar con un auto

Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tres teorias y una desaparicion: el juicio por raul tellechea llega a su final
El Día D

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Te Puede Interesar

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio
Tribunales

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad
Estado presente

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados
Etapa final

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

En detalle, cómo será la elección del próximo domingo en la que votará por primera vez en San Juan con el sistema de Boleta Única. 
Info útil

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada