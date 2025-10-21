Pánico en un camping de Pocito: un pastor armado amenazó a un grupo de personas

El pasado fin de semana, personal de la Brigada Policial de la UFI Genérica, a cargo del Subcomisario Miguel Gómez, realizó un allanamiento en el barrio Lemos, del departamento Pocito, en el marco de una investigación iniciada por el Doctor Alejandro Mattar.

El procedimiento se derivó de una denuncia por amenazas agravadas con uso de arma de fuego, luego de que el detenido, un pastor de iglesia de 48 años de edad, se presentara en el Camping Atrac y amenazara a las personas presentes en el lugar.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 9.55.05 AM (1) Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron: Un arma de fuego calibre 22 que el hombre guardaba dentro de su automóvil Chevrolet color bordo.

Dos pistolas de acción neumática , una de color negro y otra marca C3.

Diez cartuchos de diferentes calibres. WhatsApp Image 2025-10-21 at 9.55.04 AM Tras las medidas judiciales cumplidas, Armando Acosta fue detenido y alojado en la Comisaría 6ª, quedando a disposición de la justicia mientras continúa la investigación.

