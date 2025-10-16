En San Juan: detuvieron a un hombre acusado de abusar de dos mujeres en un colectivo

Un hombre de 39 años fue detenido por la Policía de San Juan tras ser acusado de abusar sexualmente de dos mujeres a bordo de un colectivo de la línea 407 . El hecho ocurrió mientras la unidad circulaba por la intersección de A venida Rawson y Juan Jufré , en Capital.

Según la denuncia, el sospechoso, identificado como Pedro Maldonado , tocó a las víctimas en reiteradas oportunidades en la zona de la cola, lo que generó la inmediata reacción de ambas mujeres. Ante la situación, solicitaron ayuda al chofer del colectivo, quien detuvo la marcha, cerró las puertas del vehículo y dio aviso al 911 .

Minutos después, personal policial llegó al lugar y procedió a aprehender al acusado, que fue trasladado a sede policial.

La Unidad Fiscal de CAVIG tomó intervención en el caso y dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras las víctimas fueron contenidas y asistidas por los equipos especializados.