sábado 18 de octubre 2025

De no creer

Se encargan de borrar los grafitis en la Quebrada de Zonda y ya reciben amenazas de los grafiteros

Una de las encargadas de esta iniciativa para limpiar de las pintadas estos espacios naturales recibió mensajes de una cuenta que le decía: “Gracias por hacernos un lugar para nosotros”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
grafitis quebrada zonda rivadavia paredes rocosas
chau grafitis: comenzaron a limpiar las paredes rocosas en el parque quebrada de zonda
Campaña de concientización

Chau grafitis: comenzaron a limpiar las paredes rocosas en el Parque Quebrada de Zonda
Vandalismo instantáneo: el grafiti que apareció en el Colegio Nacional, sólo un día después de que pintaran las paredes.
Escenario

Carrera contra el vandalismo en escuelas de San Juan: no terminan de pintarlas y ya tienen grafitis nuevos

Todo iba bien, hasta que una de las expertas empezó a tener comentarios extraños en sus redes sociales. Una cuenta con el seudónimo “smoke_sj” le comentó varias de sus publicaciones donde mostraba la iniciativa y le escribieron:

  • “Gracias por hacernos un lugar para nosotros”
  • “Cualquier cosa nos vemos el domingo en la Quebrada de Zonda”
  • Si me encantaría, yo llevo el mate y nos sentamos entre las montañas y mientras vos me contas cosas que no le importan ni a tu vieja yo rayo un poco así la caminata es más interesante”

Mirá la imagen:

WhatsApp Image 2025-10-18 at 09.06.01 (2)

La encargada de esta maniobra expresó a los medios: “Buenos días, disculpen lo feo del mensaje, Pero estamos recibiendo estas amenazas/alertas por parte del usuario de Instagram smoke_sj en dónde nos dice que va a venir a rayar la Quebrada de Zonda”.

