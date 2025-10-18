Se encargan de borrar los grafitis en la Quebrada de Zonda y ya reciben amenazas de los grafiteros

En los últimos días desde la página del Gobierno -Si San Juan- y Tiempo de San Juan dieron a conocer el trabajo de unos expertos, que se encargan de limpiar los grafitis en diferentes espacios naturales de la provincia. Esta semana se mostraron los trabajos que se hicieron en la Quebrada de Zonda.

Todo iba bien, hasta que una de las expertas empezó a tener comentarios extraños en sus redes sociales. Una cuenta con el seudónimo “smoke_sj” le comentó varias de sus publicaciones donde mostraba la iniciativa y le escribieron:

“Gracias por hacernos un lugar para nosotros”

“Cualquier cosa nos vemos el domingo en la Quebrada de Zonda”

Si me encantaría, yo llevo el mate y nos sentamos entre las montañas y mientras vos me contas cosas que no le importan ni a tu vieja yo rayo un poco así la caminata es más interesante” Mirá la imagen: WhatsApp Image 2025-10-18 at 09.06.01 (2) La encargada de esta maniobra expresó a los medios: “Buenos días, disculpen lo feo del mensaje, Pero estamos recibiendo estas amenazas/alertas por parte del usuario de Instagram smoke_sj en dónde nos dice que va a venir a rayar la Quebrada de Zonda”.

