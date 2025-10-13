lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Drogas Ilegales

Quiso ingresar con cocaína y marihuana a una cancha en Albardón, lo vieron nervioso y terminó detenido

El hecho ocurrió el último domingo en el estadio de Sportivo Argentino. La reacción del hombre despertó la atención de los efectivos, quienes decidieron realizar una requisa más exhaustiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un intento de ingreso con drogas al estadio de Sportivo Argentino de Albardón terminó con un hombre detenido por personal del Departamento de Drogas Ilegales. El hecho ocurrió el domingo durante el operativo de control dispuesto por la Policía de San Juan en el ingreso al predio deportivo, donde se disputaba un partido con presencia de público local.

Lee además
Una de las detenidas por la red narco fue asistida en el Hospital Rawson, donde la sacaron 99 cápsulas de cocaína del sistema digestivo.
Operativo

Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete
Un guardiacárcel, ante la Justica por posesión de cocaína y marihuana.
En Buenos Aires

Guardiacárcel, detenido dentro un penal tras encontrarle cocaína y marihuana

Según informaron fuentes policiales, el sujeto -identificado como Luna, oriundo de la Villa Chile de Albardón- fue detectado por su actitud nerviosa mientras esperaba su turno para ingresar. Esa reacción despertó la atención de los efectivos, quienes decidieron realizar una requisa más exhaustiva.

Durante la revisión, los uniformados encontraron entre su calzado un envoltorio sospechoso. En su interior había 13 pequeños paquetes de una sustancia blanca y cinco cigarrillos armados artesanalmente. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína de máxima pureza y marihuana.

El hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a la sede del Departamento de Drogas Ilegales (D.D.I.), donde se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Turno. Las sustancias incautadas fueron secuestradas y enviadas a análisis pericial.

Temas
Seguí leyendo

Video: la Circunvalación, escenario de un fuerte choque dentro del anillo

Ataque motochorros en el centro: rompieron una ventanilla de un vehículo y robaron $200.000

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque

El conductor que provocó la doble tragedia en Ruta 40, Eliazar Flores Condori, seguirá preso

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud

El empleado judicial que admitió filtrar información de una banda delictiva renunció a su cargo

Denuncian un supuesto sabotaje en la maquinaria pesada del Parque de Tecnologías Ambientales

Un motociclista, internado al chocar con un auto en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Un colectivo que regresaba a San Juan desde Chile se averió en la cordillera mendocina y los pasajeros quedaron varados. Imagen ilustrativa.
Enojo e incertidumbre

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

Te Puede Interesar

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores
En alza

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores

Por Redacción Tiempo de San Juan
UDAP Y AMET confirmaron que harán paro este 14 de octubre. 
Posición oficial

Paro docente en San Juan: qué dice el Gobierno sobre el descuento del día

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre
Comercio movido

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!
Insólito

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque