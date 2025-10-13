Quiso ingresar con cocaína y marihuana a una cancha en Albardón, lo vieron nervioso y terminó detenido

Un intento de ingreso con drogas al estadio de Sportivo Argentino de Albardón terminó con un hombre detenido por personal del Departamento de Drogas Ilegales . El hecho ocurrió el domingo durante el operativo de control dispuesto por la Policía de San Juan en el ingreso al predio deportivo, donde se disputaba un partido con presencia de público local.

Operativo Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete

Según informaron fuentes policiales, el sujeto -identificado como Luna, oriundo de la Villa Chile de Albardón- fue detectado por su actitud nerviosa mientras esperaba su turno para ingresar. Esa reacción despertó la atención de los efectivos, quienes decidieron realizar una requisa más exhaustiva.

Durante la revisión, los uniformados encontraron entre su calzado un envoltorio sospechoso. En su interior había 13 pequeños paquetes de una sustancia blanca y cinco cigarrillos armados artesanalmente. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína de máxima pureza y marihuana.

El hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a la sede del Departamento de Drogas Ilegales (D.D.I.), donde se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Turno. Las sustancias incautadas fueron secuestradas y enviadas a análisis pericial.