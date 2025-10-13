Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete

Una de las detenidas por la red narco fue asistida en el Hospital Rawson, donde la sacaron 99 cápsulas de cocaína del sistema digestivo.

Una banda dedicada al tráfico de drogas entre Bolivia, Mendoza y San Juan fue desarticulada tras una investigación que culminó con la detención de dos mujeres, una de ellas en pleno operativo sobre la Ruta 141, en Caucete. El caso puso en evidencia la conexión directa de la organización con la provincia de San Juan, tanto como punto de paso como por los vínculos familiares de una de las principales involucradas.

La investigación, encabezada por la Policía de Mendoza a través de su Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, detectó que una joven de 19 años realizaba viajes frecuentes a San Juan para visitar a su padre, quien se encuentra detenido en el Penal de Chimbas por delitos vinculados al narcotráfico. Según los investigadores, estos movimientos formaban parte de una compleja red que incluía viajes a Bolivia para adquirir clorhidrato de cocaína, que luego era transportado al país para su distribución.

El operativo clave tuvo lugar cuando personal especializado, siguiendo directivas de la Unidad Fiscal de Mendoza y del fiscal Daniel Rodríguez Infante, interceptó un tour de compras en la intersección de las rutas 141 y 20, en Caucete. En el colectivo viajaban la joven señalada como cabecilla de la organización y una mujer boliviana de 33 años.

Ambas fueron trasladadas al Hospital Rawson ante la sospecha de que podrían transportar drogas ingeridas. Allí se confirmó que la ciudadana boliviana llevaba 99 cápsulas de cocaína en su sistema digestivo, con un peso total de 1.141 gramos de clorhidrato de cocaína.

La investigación derivó en cuatro allanamientos: tres en la región mendocina del Valle de Uco y uno dentro del Penal de Chimbas, donde se secuestraron celulares, dinero en varias monedas (1.600.000 pesos argentinos, 100 dólares y 220 bolivianos), comprobantes de operaciones nacionales e internacionales y documentación clave.

Ambas detenidas fueron alojadas en la Unidad N.º 32 de Mendoza, mientras se avanza en las medidas judiciales correspondientes.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la coordinación entre fuerzas de Mendoza y San Juan, con un rol activo del Departamento de Drogas Ilegales sanjuanino y del Hospital Rawson, cuya colaboración resultó fundamental para desbaratar esta red de narcotráfico transnacional.