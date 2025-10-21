Qué pasó en el feroz enfrentamiento en Rawson, con disparos, heridos y un detenido

Suma tensión en Rawson . En la tarde del lunes, un violento enfrentamiento con disparos , piedras y corridas alteró la calma en la zona de la Villa Hipódromo . El episodio dejó como saldo tres policías heridos, dos patrulleros dañados, una persona baleada y un detenido con antecedentes.

El hecho ocurrió entre el Lote 32 y la Villa 17 de Agosto, donde testigos aseguraron haber escuchado detonaciones y visto un fuerte operativo policial. En diálogo con Canal 13, el ayudante fiscal Rodrigo Lafont explicó que todo comenzó cuando efectivos del Comando Sur realizaban tareas de prevención y se toparon con un hombre que circulaba en moto sin chapa patente.

Al intentar detenerlo para una inspección, el motociclista reaccionó de forma violenta y se negó a ser revisado. Según detalló Lafont, “los policías tuvieron que reducirlo” y en ese momento vecinos de la zona comenzaron a arrojar piedras contra las movilidades policiales, generando un caos que se extendió por varias cuadras.

La situación se descontroló en minutos. Entre los piedrazos y la confusión, una persona resultó herida de bala, aunque aún se investigan las circunstancias en las que recibió el disparo. Una ambulancia del 107 acudió al lugar y trasladó al herido, cuya identidad no fue revelada oficialmente.

El ayudante fiscal reconoció que se trata de “una zona complicada” y confirmó que el hombre detenido es mayor de edad y cuenta con antecedentes penales. Además, informó que tres efectivos sufrieron lesiones leves y que los móviles policiales presentaron daños materiales.

Tras el enfrentamiento, comenzó a circular un video en redes sociales que muestra una fuerte discusión entre efectivos policiales y vecinos, en medio del operativo que mantuvo en vilo a gran parte del barrio durante la siesta.