martes 21 de octubre 2025

Qué pasó en el feroz enfrentamiento en Rawson, con disparos, heridos y un detenido

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes entre el Lote 32 y la Villa 17 de Agosto, donde testigos aseguraron haber escuchado detonaciones y visto un fuerte operativo policial. Las palabras de un funcionario judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Suma tensión en Rawson. En la tarde del lunes, un violento enfrentamiento con disparos, piedras y corridas alteró la calma en la zona de la Villa Hipódromo. El episodio dejó como saldo tres policías heridos, dos patrulleros dañados, una persona baleada y un detenido con antecedentes.

El hecho ocurrió entre el Lote 32 y la Villa 17 de Agosto, donde testigos aseguraron haber escuchado detonaciones y visto un fuerte operativo policial. En diálogo con Canal 13, el ayudante fiscal Rodrigo Lafont explicó que todo comenzó cuando efectivos del Comando Sur realizaban tareas de prevención y se toparon con un hombre que circulaba en moto sin chapa patente.

Al intentar detenerlo para una inspección, el motociclista reaccionó de forma violenta y se negó a ser revisado. Según detalló Lafont, “los policías tuvieron que reducirlo” y en ese momento vecinos de la zona comenzaron a arrojar piedras contra las movilidades policiales, generando un caos que se extendió por varias cuadras.

La situación se descontroló en minutos. Entre los piedrazos y la confusión, una persona resultó herida de bala, aunque aún se investigan las circunstancias en las que recibió el disparo. Una ambulancia del 107 acudió al lugar y trasladó al herido, cuya identidad no fue revelada oficialmente.

El ayudante fiscal reconoció que se trata de “una zona complicada” y confirmó que el hombre detenido es mayor de edad y cuenta con antecedentes penales. Además, informó que tres efectivos sufrieron lesiones leves y que los móviles policiales presentaron daños materiales.

Tras el enfrentamiento, comenzó a circular un video en redes sociales que muestra una fuerte discusión entre efectivos policiales y vecinos, en medio del operativo que mantuvo en vilo a gran parte del barrio durante la siesta.

