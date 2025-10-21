martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impensado

Un ladrón con pocas luces: ofrecía en el centro una notebook robada y se la terminó ofertando a policías

El insólito hecho ocurrió en la mañana de este martes en el microcentro sanjuanino. Los efectivos estaban de civil y realizaban una investigación cuando fueron sorprendidos por este “vendedor” en plena vía pública. Además, el aprehendido es un reconocido delincuente de la provincia con gran prontuario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-21 at 12.07.54

La mañana de este martes dejó una escena tan absurda como reveladora en pleno microcentro sanjuanino. Un delincuente con amplio prontuario terminó tras las rejas luego de intentar venderle una computadora que aparentemente es robada a policías de la Brigada de Investigación Oeste que estaban de civil.

Lee además
el frustrado asalto a un taxista y el ladron que pago con su vida
Historias del Crimen

El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida
Imagen ilustrativa
Arrebato millonario

Iba a realizar un depósito y un ladrón le robó $3.300.000 antes de llegar a un banco de Caucete

Todo ocurrió alrededor de las 10:30, en inmediaciones de calle Mitre y Avenida Rioja, cuando efectivos de la Brigada Oeste realizaban recorridas preventivas. En ese momento, un hombre se les acercó y, sin notar con quién hablaba, les ofreció una notebook marca HP a la venta.

Ante la sospechosa situación, los efectivos se identificaron como personal policial y le pidieron la documentación del equipo. El supuesto vendedor, lejos de colaborar, se mostró molesto e intentó escapar. Sin embargo, fue rápidamente reducido y aprehendido por los agentes.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 12.07.54 (1)

El sujeto fue identificado como Oscar Luis Vargas Campos, oriundo del asentamiento 26 de Febrero, en Santa Lucía. Fuentes policiales confirmaron que se trata de un reconocido delincuente con un extenso prontuario por distintos delitos contra la propiedad.

Vargas Campos fue trasladado a la División Delitos, donde quedó vinculado a un expediente contravencional, por infringir los artículos 117 y 118, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas. Ahora se investigará si también incurrió al delito de robo.

El insólito episodio, además de sumar una nueva causa a su historial, dejó en evidencia la torpeza del delincuente, que terminó entregándose solo ante la policía.

Temas
Seguí leyendo

Le entraron a robar a su casa de Rivadavia, se encontró con el ladrón, pelearon y su novia terminó herida de un balazo

El insólito motivo por el cual no fue a Tribunales el conocido y peligroso ladrón Ferrer Puig

Años de sacrificio tirados en segundos tras el robo de un ladrón en un negocio céntrico

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Los insultos de los allegados de la familia de Raúl Tellechea contra los absueltos en la puerta del TOF: las imágenes

En videos, el momento de la absolución a los acusados por el caso Raúl Tellechea y la reacción de toda la sala

El duro descargo de Gonzalo Tellechea: "Decir que sigamos buscando a mi papá, es decir 'sigan participando'"

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se entrego jonathan lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Te Puede Interesar

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

La caída de Amazon y de las billeteras virtuales generó caos en San Juan.
Impacto económico

Tras el "lunes negro" para las billeteras virtuales: cómo afectó a comercios y clientes en San Juan

Qué pasa con Donald Trump y las carnicerías de San Juan (foto ilustrativa). 
Intenciones

Cómo impacta en San Juan el anuncio de Trump de comprar más carne argentina