Un ladrón con pocas luces: ofrecía en el centro una notebook robada y se la terminó ofertando a policías

La mañana de este martes dejó una escena tan absurda como reveladora en pleno microcentro sanjuanino. Un delincuente con amplio prontuario terminó tras las rejas luego de intentar venderle una computadora que aparentemente es robada a policías de la Brigada de Investigación Oeste que estaban de civil.

Arrebato millonario Iba a realizar un depósito y un ladrón le robó $3.300.000 antes de llegar a un banco de Caucete

Historias del Crimen El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida

Todo ocurrió alrededor de las 10:30, en inmediaciones de calle Mitre y Avenida Rioja, cuando efectivos de la Brigada Oeste realizaban recorridas preventivas. En ese momento, un hombre se les acercó y, sin notar con quién hablaba, les ofreció una notebook marca HP a la venta.

Ante la sospechosa situación, los efectivos se identificaron como personal policial y le pidieron la documentación del equipo. El supuesto vendedor, lejos de colaborar, se mostró molesto e intentó escapar. Sin embargo, fue rápidamente reducido y aprehendido por los agentes.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 12.07.54 (1)

El sujeto fue identificado como Oscar Luis Vargas Campos, oriundo del asentamiento 26 de Febrero, en Santa Lucía. Fuentes policiales confirmaron que se trata de un reconocido delincuente con un extenso prontuario por distintos delitos contra la propiedad.

Vargas Campos fue trasladado a la División Delitos, donde quedó vinculado a un expediente contravencional, por infringir los artículos 117 y 118, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas. Ahora se investigará si también incurrió al delito de robo.

El insólito episodio, además de sumar una nueva causa a su historial, dejó en evidencia la torpeza del delincuente, que terminó entregándose solo ante la policía.