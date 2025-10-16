El insólito motivo por el cual no fue a Tribunales el conocido y peligroso ladrón Ferrer Puig

El reconocido malviviente sanjuanino, Pablo Javier Ferrer Puig, que consta con varias condenas en su contra y que actualmente se encuentra preso en el Servicio Penitenciario Provincial, este miércoles debía comparecer en Tribunales por una audiencia.

Pero él mismo decidió que no iba a ir y la razón es insólita. Este diario tuvo acceso a los motivos por el cuál no quiso ser trasladado a Tribunales y el documento manifestaba: “Porque hoy tengo visita”.

ferrer Ferrer Puig vía Zoom

A pesar de esa decisión, la audiencia se debía hacer de igual manera y Ferrer Puig vivió la audiencia a través de Zoom. La presentación era concisa, el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García le iban a unificar dos penas que cometió en los últimos meses, una de 5 meses efectiva y otra de 2. La jueza Flavia Allende finalmente unificó las penas y quedó una única de 7 meses.

mpf Fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.

La última causa de Pablo Javier Ferrer Puig

Ferrer Puig carga con al menos cinco condenas en la cárcel, pero, si por algo es recordado, es por ser uno de los 26 presos que protagonizaron la audaz y gran fuga del penal de Chimbas en 1999.

allende Jueza Flavia Allende

La UFI Delitos Contra la Propiedad lo detuvo en mayo último, en su casa en Concepción, en el marco de una investigación por las denuncias de la dueña de una estética del centro capitalino y del propietario de una ferretería de Chimbas.

Las pruebas lo complicaban. Esas cámaras captaron a Ferrer Puig en el interior de la estética de calle Rivadavia, Capital, el pasado 25 de abril último.

Embed - Ferrer Puig en plena acción

El pasado de este delincuente

Pablo Javier Ferrer Puig, de más de 50 años, es oriundo de la llamada “Rioja Chica” de Concepción y tiene una larga lista de antecedentes. Carga con cuatro condenas por delitos contra la propiedad, las cuales cumplió en el Servicio Penitenciario Provincial. Justamente durante su estadía en el penal de Chimbas fue que se hizo conocido.

La tarde del 3 de noviembre de 1999, Ferrer Puig y centenares de presos, entre ellos algunos famosos por su peligrosidad, enfrentaron a los guardiacárceles y a los tiros y a punta de facas se adueñaron de una unidad de la cárcel provincial. Lo que empezó como una protesta terminó con la toma de rehén de dos funcionarios penitenciarios, un juez y cinco periodistas. La tensión duró largas horas hasta que a la noche fugaron 26 de esos presos, todos armados y en tres vehículos. Algunos de esos reos fueron recapturados horas más tarde, otros en los días posteriores, pero todavía se recuerda lo que fue esa histórica fuga del penal de Chimbas y de la cual Ferrer Puig fue uno de sus protagonistas.

Este sujeto volvió a ser noticia la noche del lunes 11 de julio de 2022, cuando intentó escapar de la Policía y se estrelló en moto junto con un cómplice en calle 25 de Mayo, al este de Alem, en Capital. La Policía lo buscaba por encerrar, agredir e intentar prenderle fuego a su pareja. Ese episodio de violencia de género había ocurrido el día anterior. Por ese hecho, Ferrer Puig fue detenido y después condenado a la pena de 6 meses de prisión efectiva.