jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

El insólito motivo por el cual no fue a Tribunales el conocido y peligroso ladrón Ferrer Puig

El delincuente es Pablo Javier Ferrer Puig, protagonista de diferentes hechos delictivos y muchos de ellos que tuvieron repercusión social. La audiencia la vivió a través de Zoom.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El reconocido malviviente sanjuanino, Pablo Javier Ferrer Puig, que consta con varias condenas en su contra y que actualmente se encuentra preso en el Servicio Penitenciario Provincial, este miércoles debía comparecer en Tribunales por una audiencia.

Lee además
Captado por las cámaras. Este es Pablo Ferrer Puig.
De vuelta detenido

Ferrer Puig, el conocido delincuente sanjuanino que siempre vuelve al ruedo y cae otra vez
el peligroso ferrer puig, en problemas: fue condenado a 5 meses en el penal de chimbas
Condena

El peligroso Ferrer Puig, en problemas: fue condenado a 5 meses en el Penal de Chimbas

Pero él mismo decidió que no iba a ir y la razón es insólita. Este diario tuvo acceso a los motivos por el cuál no quiso ser trasladado a Tribunales y el documento manifestaba: “Porque hoy tengo visita”.

ferrer
Ferrer Puig v&iacute;a Zoom

Ferrer Puig vía Zoom

A pesar de esa decisión, la audiencia se debía hacer de igual manera y Ferrer Puig vivió la audiencia a través de Zoom. La presentación era concisa, el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García le iban a unificar dos penas que cometió en los últimos meses, una de 5 meses efectiva y otra de 2. La jueza Flavia Allende finalmente unificó las penas y quedó una única de 7 meses.

mpf
Fiscal Juan Manuel G&aacute;lvez y el ayudante fiscal Juan Manuel Garc&iacute;a Castrill&oacute;n.

Fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.

La última causa de Pablo Javier Ferrer Puig

Ferrer Puig carga con al menos cinco condenas en la cárcel, pero, si por algo es recordado, es por ser uno de los 26 presos que protagonizaron la audaz y gran fuga del penal de Chimbas en 1999.

allende
Jueza Flavia Allende

Jueza Flavia Allende

La UFI Delitos Contra la Propiedad lo detuvo en mayo último, en su casa en Concepción, en el marco de una investigación por las denuncias de la dueña de una estética del centro capitalino y del propietario de una ferretería de Chimbas.

Las pruebas lo complicaban. Esas cámaras captaron a Ferrer Puig en el interior de la estética de calle Rivadavia, Capital, el pasado 25 de abril último.

Embed - Ferrer Puig en plena acción

El pasado de este delincuente

Pablo Javier Ferrer Puig, de más de 50 años, es oriundo de la llamada “Rioja Chica” de Concepción y tiene una larga lista de antecedentes. Carga con cuatro condenas por delitos contra la propiedad, las cuales cumplió en el Servicio Penitenciario Provincial. Justamente durante su estadía en el penal de Chimbas fue que se hizo conocido.

La tarde del 3 de noviembre de 1999, Ferrer Puig y centenares de presos, entre ellos algunos famosos por su peligrosidad, enfrentaron a los guardiacárceles y a los tiros y a punta de facas se adueñaron de una unidad de la cárcel provincial. Lo que empezó como una protesta terminó con la toma de rehén de dos funcionarios penitenciarios, un juez y cinco periodistas. La tensión duró largas horas hasta que a la noche fugaron 26 de esos presos, todos armados y en tres vehículos. Algunos de esos reos fueron recapturados horas más tarde, otros en los días posteriores, pero todavía se recuerda lo que fue esa histórica fuga del penal de Chimbas y de la cual Ferrer Puig fue uno de sus protagonistas.

Este sujeto volvió a ser noticia la noche del lunes 11 de julio de 2022, cuando intentó escapar de la Policía y se estrelló en moto junto con un cómplice en calle 25 de Mayo, al este de Alem, en Capital. La Policía lo buscaba por encerrar, agredir e intentar prenderle fuego a su pareja. Ese episodio de violencia de género había ocurrido el día anterior. Por ese hecho, Ferrer Puig fue detenido y después condenado a la pena de 6 meses de prisión efectiva.

Temas
Seguí leyendo

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Robo en Pocito: delincuentes se llevaron dinero, herramientas y una bicicleta de una vivienda

Condenaron a un pervertido que manoseaba a su propia hija, pero no irá al penal de Chimbas

Desde una cocina hasta perfumes: recuperaron todos los elementos robados en una casa

Le robaron la bicicleta en la puerta del hospital de Albardón y perdió su herramienta de trabajo

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la otra causa penal contra el empresario de multiples estafas con lotes y departamentos que duerme en tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Te Puede Interesar

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Laura Cerda (izq), presidenta de la Cámara de Turismo Región de Coquimbo, y Paula Merino, directora; contaron a Tiempo las expectativas y cómo se mantienen los precios de alojamiento para la próxima temporada estival.
Enviada especial

La Serena, lista para los sanjuaninos: hoteles de playa confirman precios 2025-2026 y las claves para obtener un super descuento

El insólito motivo por el cual no fue a Tribunales el conocido y peligroso ladrón Ferrer Puig video
De no creer

El insólito motivo por el cual no fue a Tribunales el conocido y peligroso ladrón Ferrer Puig

Dolor en la comunidad médica por el fallecimiento de una reconocida pediatra
Redes

Dolor en la comunidad médica por el fallecimiento de una reconocida pediatra

Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha
Fútbol

Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha