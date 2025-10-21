martes 21 de octubre 2025

Capital

Cayó el ladrón que sembró el caos en el centro: lo atraparon tras una seguidilla de robos

El hombre, de 42 años, había quedado registrado en cámaras de distintos comercios de Capital. Tras una investigación y varios allanamientos, la Policía logró detenerlo y recuperar parte de los objetos sustraídos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrón detenido2

Después de varias semanas de robos que mantenían en alerta a los comerciantes del microcentro sanjuanino, la Policía logró detener al responsable. Se trata de Rodolfo Victorio Constanza, de 42 años, un viejo conocido de la Justicia que ya acumulaba causas en el sistema de Flagrancia desde 2023.

El sujeto fue identificado gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de distintos locales, donde se lo veía actuando con total impunidad. Su última incursión delictiva fue en un minimarket de las calles Mitre y Salta, aunque antes había hecho lo propio en una librería, una guardería, una estética y una bicicletería.

La Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan llevó adelante una investigación minuciosa bajo las órdenes del Juzgado Penal de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad. Con la información reunida, se realizaron varios allanamientos en el departamento Capital, que culminaron con la aprehensión del sospechoso.

Durante los operativos, los efectivos incautaron prendas de vestir coincidentes con las que se veían en los videos, además de balizas, matafuegos, una bicicleta y un par de zapatos de trabajo, todos elementos que habrían sido utilizados para moverse y cometer los robos.

Por disposición del fiscal interviniente, Constanza quedó detenido y a disposición de la Justicia, a la espera de ser presentado ante el juez en las próximas horas.

Dejá tu comentario

