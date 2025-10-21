martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inversiones

Sarmiento se prepara para recibir en 2028 un gran parque solar: luz verde para Hunuc I

Tras la audiencia pública realizada en Media Agua, el proyecto de Central Puerto quedó a un paso de su aprobación final. Se espera que en 3 años el parque solar esté generando energía limpia para más de 120 mil hogares.

Por Elizabeth Pérez
San Juan es la provincia argentina con más generación fotovoltaica. Ahora avanza la construcción de un parque solar en Sarmiento, operado por Central Puerto.&nbsp;

San Juan es la provincia argentina con más generación fotovoltaica. Ahora avanza la construcción de un parque solar en Sarmiento, operado por Central Puerto. 

El sol sanjuanino sigue atrayendo inversiones en energías renovables. En la mañana de este martes se realizó en Media Agua, en el departamento Sarmiento; la audiencia pública ambiental del Parque Solar Hunuc I, impulsado por la empresa Central Puerto, la mayor generadora eléctrica del país.

Lee además
Parques solares en San Juan. 
Energía solar

El negocio inmobiliario que hay atrás de los parques solares que se anuncian en San Juan
Parque Solar Guañizuil: Central Puerto avanza con su tercera apuesta fotovoltaica en San Juan. 
Inversiones

La mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, proyecta otro parque solar en San Juan: dónde y cómo sería

Como no hubo objeciones ni planteos de impacto, el proyecto solar quedó prácticamente listo para recibir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un paso imprescindible para avanzar con la construcción a fin de año.

“El próximo paso es que mi evaluador técnico haga el dictamen favorable, lo cual es lo que va a pasar porque no hubo objeciones ni impactos no contemplados”, explicó Elizabeth Soria, directora de Evaluación de Impacto Ambiental, de la Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

“Una vez obtenida la DIA, podrán tramitar créditos y habilitaciones para iniciar la construcción. Calculamos que el trámite completo puede resolverse en menos de un mes”, añadió.

Un parque solar grande

Tal como adelantó Tiempo de San Juan, el Parque Solar Hunuc I contempla una inversión millonaria que aun no ha sido informada, y una infraestructura de 265.080 paneles solares. Ésto tendrán incorporada tecnología de seguimiento solar a un eje, para maximizar la producción, con una capacidad de 104 MW.

Se proyecta una vida útil de 30 años, con una generación media anual de 380 GWh, suficiente para abastecer 126.700 viviendas urbanas. El proyecto solar fotovoltaico contempla la construcción de una subestación elevadora de 33 kV a 132 kV, y una línea eléctrica de alta tensión de 132 kV en simple terna de 2,3 kilómetros.

Durante su construcción, empleará hasta 300 trabajadores y, en la etapa operativa, ocupará entre 7 y 8 técnicos permanentes.

El parque estará ubicado a unos 6 kilómetros de Media Agua, entre las rutas nacionales 40 y 153, en una zona de 170 hectáreas elegida por su recurso solar excepcional, según explicaron los técnicos de la empresa en la audiencia.

Con la aprobación ambiental en camino, Central Puerto -que ya opera el parque Guañizuil IIA (el tercer parque solar más grande de Argentina) y construye el Centenario en Iglesia- consolida su liderazgo en energía solar en San Juan.

Si los plazos se cumplen, Hunuc I podría comenzar a construirse antes de fin de año y entrar en operación en 2028, reforzando el perfil energético renovable de la provincia.

Datos clave

  • El parque planea alcanzar una generación media de 380 GWh que en operación equivale a energizar 126.700 viviendas urbanas.
  • Duración etapa de construcción: 23 meses
  • Duración etapa de operación: 30 años
  • Impactos ambientales en la etapa de construcción: generación de empleo local, demanda de bienes y servicios a nivel nacional, provincial y municipal. También se producirá una remoción de la cobertura vegetal, una afectación transitoria en la fauna nativa, generación de residuos y emisión de polvo, además del incremento del tránsito vehicular entre otros impactos que han sido contemplados. No obstante, se prevé la implementación de programas de gestión socio-ambiental, capacitaciones, manejo de residuos y diversas acciones protección de recursos de agua, aire y contingencias Ambientales.
Temas
Seguí leyendo

La solución sanjuanina de la Universidad Católica para el agua de una minera: el Río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico

Tras el "lunes negro" para las billeteras virtuales: cómo afectó a comercios y clientes en San Juan

La realidad de los empleados de comercio en San Juan: menos despidos que en 2024 y el auge de los retiros voluntarios

El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

San Juan destina $195 millones en programas para fomentar la ciencia

Volvió a aumentar el plazo fijo: cuánto se gana depositando $1.200.000 a 90 días

Una histórica bodega mendocina, en crisis: ruptura con proveedores y alerta por despidos

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Río Jáchal, en el dique Cuesta del Viento. Proponen desalinizar su agua para usarla en la minería del cobre. 
Propuesta hídrica

La solución sanjuanina de la Universidad Católica para el agua de una minera: el Río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada
Por unanimidad

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada

Te Puede Interesar

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia
Absolución

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan es la provincia argentina con más generación fotovoltaica. Ahora avanza la construcción de un parque solar en Sarmiento, operado por Central Puerto. 
Inversiones

Sarmiento se prepara para recibir en 2028 un gran parque solar: luz verde para Hunuc I

Mirá quiénes recibieron a Federico Sturzenegger en San Juan
Galería de fotos

Mirá quiénes recibieron a Federico Sturzenegger en San Juan

Cayó el ladrón que sembró el caos en el centro: lo atraparon tras una seguidilla de robos
Capital

Cayó el ladrón que sembró el caos en el centro: lo atraparon tras una seguidilla de robos

El Río Jáchal, en el dique Cuesta del Viento. Proponen desalinizar su agua para usarla en la minería del cobre. 
Propuesta hídrica

La solución sanjuanina de la Universidad Católica para el agua de una minera: el Río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico