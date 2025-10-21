Volvió a aumentar el plazo fijo: cuánto se gana depositando $1.200.000 a 90 días

Hace más de un año se llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo , de esa manera los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés .

Ante el flagelo de la inflación en Argentina, son muchos los ahorristas que buscan obtener una ganancia con sus ahorros en el plazo fijo y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso es necesario que conozcan bien cuáles son las remuneraciones ( tasa de interés ) que ofrecen los principales bancos del país.

Cuánto dinero se gana depositando $1.200.000 en un plazo fijo a 90 días

En caso de que una, o más personas quieran invertir $1.200.000 en un depósito a plazo fijo de 90 días, o más, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen por arriba del 35% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace unos días, esto rinde invertir $1.200.000 a 90 días en el Banco Nación que subió su plazo fijo a 44% a 30 días:

Plazo: 90 días



Capital: $1.200.000



Intereses ganados: $118.356,16



Monto total: $1.318.356,16



TNA: 40,00%



TEA: 46,45%

Vale recordar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Cambió el plazo fijo en octubre: qué bancos pagan más intereses

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos: