martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención ahorristas

Volvió a aumentar el plazo fijo: cuánto se gana depositando $1.200.000 a 90 días

Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo superan el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA). Conocé cuánto se puede ganar invirtiendo $1.200.000 en 90 días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Volvió a aumentar el plazo fijo

Volvió a aumentar el plazo fijo

Hace más de un año se llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo, de esa manera los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.

Lee además
suben las tasas de plazo fijo: por depositos de $1 millon cuanto pagan los principales bancos
Alternativa de inversión

Suben las tasas de plazo fijo: por depósitos de $1 millón cuánto pagan los principales bancos
una historica bodega mendocina, en crisis: ruptura con proveedores y alerta por despidos
Bajo la lupa

Una histórica bodega mendocina, en crisis: ruptura con proveedores y alerta por despidos

Ante el flagelo de la inflación en Argentina, son muchos los ahorristas que buscan obtener una ganancia con sus ahorros en el plazo fijo y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso es necesario que conozcan bien cuáles son las remuneraciones (tasa de interés) que ofrecen los principales bancos del país.

Cuánto dinero se gana depositando $1.200.000 en un plazo fijo a 90 días

En caso de que una, o más personas quieran invertir $1.200.000 en un depósito a plazo fijo de 90 días, o más, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen por arriba del 35% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace unos días, esto rinde invertir $1.200.000 a 90 días en el Banco Nación que subió su plazo fijo a 44% a 30 días:

    • Plazo: 90 días
    • Capital: $1.200.000
    • Intereses ganados: $118.356,16
    • Monto total: $1.318.356,16
    • TNA: 40,00%
    • TEA: 46,45%

Vale recordar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Cambió el plazo fijo en octubre: qué bancos pagan más intereses

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos:

    • Banco Nación: 44%
    • Santander Argentina: 37%
    • Galicia: 41%
    • Provincia de Buenos Aires: 39%
    • BBVA Argentina: 42%
    • Banco Macro: 48%
    • Banco Credicoop: 42%
    • ICBC Argentina: 42,40%
    • Banco Ciudad: 38%
    • Banco Hipotecario: 46%
Temas
Seguí leyendo

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan

Las ventas por el Día de la Madre en San Juan cayeron un 5% y hubo variaciones en el ticket promedio, según las cámaras comerciales

Llega el Cybermonday 2025: en qué fecha cae y qué descuentos prepara

El top cinco de los alimentos que subieron y bajaron de precio en septiembre en San Juan

Javier Milei: "Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap"

Entre técnicas de andinismo y calibradores, la particular tarea que se hace en diques de San Juan

Expo Región de Coquimbo: playa, sabores marinos y lazos con San Juan en el verano chileno

Argentina y Estados Unidos firmaron el swap por USD 20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Te Puede Interesar

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final
El Día D

Tres teorías y una desaparición: el juicio por Raúl Tellechea llega a su final

Por Luz Ochoa
Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum
Tristeza

Muere un hombre en medio de un partido de fútbol en Ullum

Cuándo terminan las clases en San Juan.
Para agendar

Cuándo terminan las clases en San Juan

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín
UFI Genérica

Detienen al presunto autor de la amenaza de bomba contra una escuela de San Martín