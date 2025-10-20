El top cinco de los alimentos que subieron y bajaron de precio en septiembre en San Juan

El pasado martes 14 de octubre el INDEC publicó el dato relacionado a la inflación de septiembre , señalando que la misma era de 2,1%; mientras que el ítem Alimentos y bebidas no alcohólicas había registrado un valor por debajo de la media nacional, del 1,9%. Como sucede mes a mes, la consultora Fundación para el Desarrollo Global publica su informe con la variación de precios registrada en las góndolas de San Juan.

Conforme al informe publicado en las últimas horas, la Canasta Básica de Alimentos registró un incremento del 1,8%, levemente por debajo de la media nacional. De esta manera, conforme el cálculo de la consultora, la canasta compuesta por 30 artículos tuvo un costo total de $176.760 contra los $173.699 registrados en agosto.

Dentro del top cinco de los alimentos que registraron un mayor incremento en sus costos se encuentran:

Yerba: registró un alza del 10,9%, pasando de costar el medio kilo en agosto $4.691 a valer en septiembre $5.200.

registró un alza del 10,9%, pasando de costar el medio kilo en agosto $4.691 a valer en septiembre $5.200. Condimentos: tuvo una variación del 8,9%, pasando de valer en agosto una presentación promedio de 120 gramos $4.921 en agosto a registrar un valor en septiembre de $5.357.

Otras harinas: en este rubro se registró un alza del 6,4%. De esta manera, los 200 gramos en agosto tenían un valor de $2.781 y en septiembre pasó a costar $2.959.

en este rubro se registró un alza del 6,4%. De esta manera, los 200 gramos en agosto tenían un valor de $2.781 y en septiembre pasó a costar $2.959. Aceite: en góndola el producto registró un alza de 5,6%, pasando de costar en agosto $3.140 a valer en septiembre $3.315.

en góndola el producto registró un alza de 5,6%, pasando de costar en agosto $3.140 a valer en septiembre $3.315. Queso: los lácteos también tuvieron sus variaciones. En el caso del queso, hubo una remarcación del 5,3%, pasando de valer en agosto $11.750 a costar en septiembre $12.375.

Dentro del top de alimentos que registraron bajas en sus costos, se encuentran:

Batata: como sucede con las frutas y verduras de estación, este vegetal registró un descenso del 10% en su precio, pasando en agosto de $1.300 a valer $1.170 en septiembre.

como sucede con las frutas y verduras de estación, este vegetal registró un descenso del 10% en su precio, pasando en agosto de $1.300 a valer $1.170 en septiembre. Galletas saladas: la variación de precios fue del 5,7%, pasando de costar en agosto $5.209 a valer en septiembre $4.910.

la variación de precios fue del 5,7%, pasando de costar en agosto $5.209 a valer en septiembre $4.910. Café: con una menor demanda debido a la época del año, este producto tuvo un descenso del 0,9% en sus costos, pasando de valer en agosto $42.125 a valer en septiembre $41.760.

con una menor demanda debido a la época del año, este producto tuvo un descenso del 0,9% en sus costos, pasando de valer en agosto $42.125 a valer en septiembre $41.760. Legumbres secas: este articulo registró un leve descenso, en el orden del 0,1%. De esta manera pasó de valer $3.750 en agosto a costar $3747 en septiembre.

Un detalle no menor es que, de acuerdo al informe de la consultora local, no hubo otro artículo que haya registrado baja en los precios, aunque sí registraron productos que no tuvieron variaciones de un mes a otro, como el pan, arroz, dulces, huevos, sal fina y manteca.

Cabe recordar que el informe se elabora sobre el relevamiento de precios de 30 productos durante cuatro semanas de cada mes, tomando como referencia marcas reconocidas, evitando promociones y producto Premium. Es por este motivo que seguramente el consumidor encontrará otros precios, más elevados como bajos, pero el informe los toma a modo de referencia para tener una noción sobre el comportamiento de los precios en las góndolas sanjuaninas.