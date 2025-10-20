lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Curioso

Entre técnicas de andinismo y calibradores, la particular tarea que se hace en diques de San Juan

El equipo técnico trabaja entre las paredes de los diques Caracoles y Punta Negra para controlar milimétricamente el comportamiento de sus estructuras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La compleja tarea que se desarrolla para controlar el estado de los diques sanjuaninos Caracoles y Punta Negra.

La compleja tarea que se desarrolla para controlar el estado de los diques sanjuaninos Caracoles y Punta Negra.

Con cuerdas, arneses y herramientas de precisión en mano, un grupo de especialistas del Ministerio de Infraestructura realiza una tarea poco conocida pero vital: monitorear las juntas de dilatación en las pantallas de hormigón de los diques sanjuaninos. A medio camino entre la ingeniería y el andinismo, esta labor garantiza que la infraestructura que contiene millones de metros cúbicos de agua siga funcionando con absoluta seguridad.

Lee además
El presidente Javier Milei explicó cómo se usará el acuerdo del swap con Estados Unidos.
Explicación presidencial

Javier Milei: "Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap"
Vista de Peñuelas: San Juan tendrá su propio pabellón en la Expo Región de Coquimbo.
Tiempo en Chile

Expo Región de Coquimbo: playa, sabores marinos y lazos con San Juan en el verano chileno

El operativo se lleva a cabo cada tres meses en las presas de Los Caracoles y Punta Negra, cuyas estructuras cuentan con pantallas de hormigón en la cara del embalse, a diferencia de otras como Cuesta del Viento o Ullum, que poseen un núcleo impermeable interno. Estas pantallas están compuestas por losas separadas por juntas, diseñadas para absorber los movimientos naturales del material.

image
Las inclinadas paredes que conforman el Dique Caracoles.

Las inclinadas paredes que conforman el Dique Caracoles.

Para llegar a los puntos de medición, los técnicos deben descender por pendientes pronunciadas, utilizando técnicas de trabajo en altura y elementos propios del andinismo. Una vez en el lugar, emplean medidores manuales de juntas y calibradores extensimétricos, con los que registran minuciosamente los desplazamientos entre las losas.

Este control riguroso permite detectar posibles asentamientos, que son fenómenos naturales en este tipo de estructuras, y asegurarse de que las juntas se comporten dentro de los parámetros establecidos. "Todo el proceso se desarrolla bajo estrictas normas de higiene y seguridad, garantizando tanto la integridad del personal como la precisión de los datos obtenidos", aseguraron desde el organismo.

image
La inmensidad del Dique Punta Negra.

La inmensidad del Dique Punta Negra.

La actividad forma parte del plan integral de auscultación de presas que lleva adelante la Dirección de Recursos Energéticos, y que tiene como objetivo mantener en condiciones óptimas la infraestructura estratégica de la provincia. "Gracias a este monitoreo constante, se asegura no solo el correcto funcionamiento de los embalses, sino también la tranquilidad de la ciudadanía, que puede confiar en que hay profesionales capacitados vigilando, paso a paso, la salud estructural de estas imponentes obras de ingeniería", sostuvieron desde el área.

Temas
Seguí leyendo

Argentina y Estados Unidos firmaron el swap por USD 20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio

Marcelo Orrego anunció que eliminará el impuesto adicional del Lote Hogar en San Juan

Día de la Madre en San Juan: el ticket promedio fue de $50.000 y perfumería lideró las ventas

Las cuantiosas últimas multas que aplicó el EPRE a las empresas de luz en San Juan y por qué fallas las sancionó

ANSES anunció el monto exacto de cuánto aumentará la AUH en noviembre

Luz verde para construir una estación de servicio en una icónica esquina de San Juan, con una joyita y otras sorpresas

Cinco vinos locales ganaron el Gran Oro en la Cata San Juan 2025: cuáles fueron

Comer en La Serena este verano: cuánto cuesta y cómo se preparan los locales para recibir al turismo sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador Marcelo Orrego anunció la eliminación de un impuesto que casi todos los sanjuaninos pagan: el adicional del Lote Hogar. 
Declaraciones

Marcelo Orrego anunció que eliminará el impuesto adicional del Lote Hogar en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Pensando en 2026, cuáles son las nuevas carreras que llegarán a la Universidad Católica y la UNSJ
Educación

Pensando en 2026, cuáles son las nuevas carreras que llegarán a la Universidad Católica y la UNSJ

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil
Historia

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil

Te Puede Interesar

Prisión preventiva para el octavo sospechoso de la muerte de Emir: se desligó y dijo que salió corriendo por miedo
Tribunales

Prisión preventiva para el octavo sospechoso de la muerte de Emir: se desligó y dijo que salió corriendo por miedo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vista de Peñuelas: San Juan tendrá su propio pabellón en la Expo Región de Coquimbo.
Tiempo en Chile

Expo Región de Coquimbo: playa, sabores marinos y lazos con San Juan en el verano chileno

El gobernador Marcelo Orrego anunció la eliminación de un impuesto que casi todos los sanjuaninos pagan: el adicional del Lote Hogar. 
Declaraciones

Marcelo Orrego anunció que eliminará el impuesto adicional del Lote Hogar en San Juan

La compleja tarea que se desarrolla para controlar el estado de los diques sanjuaninos Caracoles y Punta Negra.
Curioso

Entre técnicas de andinismo y calibradores, la particular tarea que se hace en diques de San Juan

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la obra maldita
Inversión histórica

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la "obra maldita"