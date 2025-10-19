Día de la Madre en San Juan: el ticket promedio fue de $50.000 y perfumería lideró las ventas

El comercio sanjuanino vivió un intenso movimiento durante el fin de semana del Día de la Madre , especialmente en la Capital, donde los locales registraron un incremento significativo de ventas respecto de semanas anteriores.

De acuerdo con un relevamiento de la Cámara de Comerciantes Unidos , los rubros más elegidos fueron perfumería, que se ubicó en el primer lugar, seguido por calzado e indumentaria. Más atrás se posicionaron las flores y los electrodomésticos y celulares, dos opciones clásicas de último momento.

El ticket promedio alcanzó los $50.000, impulsado por promociones bancarias y planes de cuotas que ofrecieron la mayoría de los locales. Los comerciantes destacaron que muchos compradores aprovecharon los descuentos especiales por la fecha y las opciones de financiamiento para estirar el presupuesto.

En cuanto a las formas de pago, el 50% de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito, el 30% a través de medios digitales como billeteras virtuales y transferencias, y el 20% restante en efectivo o débito.