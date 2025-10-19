Día de la Madre en San Juan: el ticket promedio fue de $50.000 y perfumería lideró las ventas

El comercio sanjuanino vivió un intenso movimiento durante el fin de semana del Día de la Madre, especialmente en la Capital, donde los locales registraron un incremento significativo de ventas respecto de semanas anteriores.
Los comercios registraron un importante movimiento durante el fin de semana, impulsado por las promociones y los planes de cuotas. La mayoría de las compras se concentró en regalos clásicos.
De acuerdo con un relevamiento de la Cámara de Comerciantes Unidos, los rubros más elegidos fueron perfumería, que se ubicó en el primer lugar, seguido por calzado e indumentaria. Más atrás se posicionaron las flores y los electrodomésticos y celulares, dos opciones clásicas de último momento.
El ticket promedio alcanzó los $50.000, impulsado por promociones bancarias y planes de cuotas que ofrecieron la mayoría de los locales. Los comerciantes destacaron que muchos compradores aprovecharon los descuentos especiales por la fecha y las opciones de financiamiento para estirar el presupuesto.
En cuanto a las formas de pago, el 50% de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito, el 30% a través de medios digitales como billeteras virtuales y transferencias, y el 20% restante en efectivo o débito.