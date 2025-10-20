Marcelo Orrego anunció que eliminará el impuesto adicional del Lote Hogar en San Juan

El gobernador Marcelo Orrego anunció la eliminación de un impuesto que casi todos los sanjuaninos pagan: el adicional del Lote Hogar.

A pocos días de las elecciones legislativas en San Juan, el gobernador Marcelo Orrego anunció una medida con impacto directo en los contribuyentes: la eliminación del impuesto adicional del Lote Hogar, un gravamen que desde hace años se aplica sobre los Ingresos Brutos y que fue originalmente creado para financiar la compra de terrenos y la construcción de viviendas sociales.

En redes El emotivo mensaje de Marcelo Orrego por el Día de la Madre: "Por las que están y por las que llevamos en el corazón"

En Casa de Gobierno El gobernador Orrego recibió a los alumnos sanjuaninos ganadores del primer premio nacional de robótica

“Vamos a eliminar el impuesto adicional del Lote Hogar. Es una forma de alivianar el bolsillo del sanjuanino”, aseguró Orrego durante una entrevista con Radio Sarmiento.

El mandatario provincial destacó que la decisión se enmarca en una política de austeridad y en el compromiso asumido desde el inicio de su gestión. “Cumplimos con lo que prometimos, con la palabra. Es lo único que hicimos”, dijo, al tiempo que mencionó otras medidas implementadas, como el boleto gratuito escolar y docente.

Un impuesto que sobrevivió al plan

El adicional del Lote Hogar se incorporó como un porcentaje extra del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y tenía como destino el financiamiento de viviendas económicas bajo el régimen del programa Lote Hogar.

Sin embargo, el plan dejó de aplicarse hace varios años, mientras que el tributo siguió vigente para la mayoría de los contribuyentes, salvo excepciones como los pequeños adheridos al Régimen Simplificado Provincial.

Incluso, en 2020, durante el Acuerdo San Juan, se decidió eliminar el adicional para la actividad de distribución de energía eléctrica, pero el resto de los rubros continuaron alcanzados por el impuesto.

Equilibrio financiero

Durante la entrevista, Orrego reafirmó que su gestión mantiene una política de gasto responsable. “No nos podemos dar el gusto de tirar manteca al techo. Debemos ser austeros”, sostuvo, y remarcó que San Juan busca sostener su economía a través de la minería y la industria, con un horizonte de equilibrio financiero.

Consultado sobre el pedido de Nación para que las provincias ajusten su gasto, el gobernador respondió que “el ajuste que hubo en la Argentina, que fue importante, lo hicieron todas las provincias, más o igual que Nación”.

Además, explicó que decidió intervenir en el mantenimiento de la Autopista N°14 (Circunvalación) para evitar su deterioro: “No podíamos dejar que se caiga, por eso firmamos un convenio y nos hicimos cargo”.