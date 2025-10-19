domingo 19 de octubre 2025

En redes

El emotivo mensaje de Marcelo Orrego por el Día de la Madre: "Por las que están y por las que llevamos en el corazón"

El Gobernador homenajeó a las mamás sanjuaninas con un posteo cargado de emoción. Recordó a su madre y destacó la tarea de su esposa Eli, mamá de sus hijos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego

En el marco del Día de la Madre, el Gobernador Marcelo Orrego, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde rindió homenaje a las madres sanjuaninas desde dos lugares profundamente personales: su propia mamá, ya fallecida, y su esposa Eli, madre de sus hijos.

“La primera foto es mi mamá. Ya no la tengo conmigo, pero la siento en cada recuerdo y en cada valor que me enseñó. Su amor y su esfuerzo fueron el punto de partida de todo lo que soy. No hay día que no la recuerde con gratitud”, escribió el mandatario provincial, acompañando sus palabras con una imagen familiar.

En el mismo posteo, Orrego también destacó la figura de su esposa Eli: “Con ella aprendí que criar es un acto de equipo, de paciencia, de entregar todo el amor posible. La admiro por su entrega, su ternura y esa complicidad única que solo una mamá tiene con sus hijos, esa conexión que no hace falta explicar… se siente”.

El gobernador cerró su mensaje con una dedicatoria especial para todas las madres de la provincia: "Gracias por ser sostén, guía y abrazo. Por las que están y por las que llevamos para siempre en el corazón".

El mensaje que compartió en redes sociales:

Captura de pantalla 2025-10-19 122840

Dejá tu comentario

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

De la oscuridad a la esperanza

Por Carla Acosta
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

Por Carla Acosta

