El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

En 2013 despegó su carrera artística, cuando apenas tenía 13 años. Si bien su dulce voz había conquistado al público sanjuanino de más pequeño, fue tras su participación en el programa de televisión "Soñando por Cantar" cuando su carisma encantó al resto del país. A pesar de haber llegado a la final del popular certamen, Juan Cruz Rufino quedó en tercer lugar. Sin embargo, ese fue el puntapié de un extenso camino por los escenarios y que lo catapultó a la fama.

Por su talento, se convirtió en el favorito de San Juan, sacó su propio disco, participó en la Fiesta Nacional del Sol como así también en múltiples fiestas departamentales. Del folclore pasó por la cumbia y lo melódico, volvió a protagonizar otro reality musical y siguió forjando su carrera como artista hasta la actualidad. No obstante, con el paso del tiempo, la figura del niño prodigio quedó en el olvido no sólo porque creció, sino porque protagonizó polémicos episodios que terminaron en la Justicia.

Es que el chico que dijo recibir la ayuda de Abel Pintos y que compartió escenario con Los Nocheros, entre otros, fue denunciado al menos tres veces en la justicia penal y, la última vez, quedó detenido. La noticia generó revuelo en las redes sociales, sobre todo en aquellos que lo recordaban como el pequeño cantor que fue apodado el "Cardenal sanjuanino", que aprendió solo a tocar la guitarra y que gozaba de un talento natural.

En 2022, Rufino fue denunciado por un hecho de violencia de género y, en el marco de la audiencia de formalización, el juez le dictó la probation, es decir, la suspensión de juicio a prueba. Como el joven que hoy tiene 26 años no tenía antecedentes, su defensa logró que no fuera condenado para no marcar sus antecedentes penales.

En aquella ocasión fue señalado de golpear a su pareja y de destratarla con insultos. Sin embargo, con el consentimiento de la víctima, evitó la pena aunque se le impuso la realización de tareas comunitarias por 36 horas en la Municipalidad de San Martín, al igual que el pago de una suma simbólica de $6.000 destinada a la compra de leche para donar. La denunciante solicitó levantar la perimetral impuesta, manifestando su decisión de retomar la convivencia.

Este año, en los primeros días de octubre, trascendió que fue denunciado por estafa y que la causa podría ser instruida por la UFI de Estafas y Delitos Informáticos. Fue por una supuesta venta irregular de un vehículo que no habría estado a su nombre. Un hombre señaló que le compró un auto que figuraba a nombre de una persona fallecida.

Por esa situación, el denunciante habría acordado la devolución del dinero, pero el artista no habría cumplido con el acuerdo de palabra. Por eso, la presunta víctima lo denunció en la Policía, a la espera de que el caso sea indagado por la fiscalía.

Sin embargo, los dramas judiciales de Rufino continuaron porque unos días atrás fue denunciado por un nuevo hecho de violencia de género de su actual pareja (otra mujer). Por esa situación, el joven fue detenido y tras ser formalizado su caso, quedó en libertad. Eso sí, la causa pasó a manos de la UFI CAVIG, porque aunque el hecho habría sido flagrante y por ello lo tomó la justicia exprés, el fiscal Fernando Bonomo entendió que debía ser instruida más a fondo.

La supuesta víctima "se arrepintió" y no quiso sostener la denuncia. No obstante, con la intervención del Ministerio Público y la obligación de actuar de oficio, al tratarse de un suceso de instancia privada y sin la ratificación de la denunciante, la única opción que tuvieron los fiscales fue la de imputarlo por daños y amenazas, y no por lesiones. Pese a que recuperó la libertad, le prohibieron que se acercara o tomara contacto con la presunta víctima.

El hecho que originó la causa ocurrió durante la madrugada del miércoles 15 de octubre, en una vivienda de Chimbas, donde Rufino vive junto a su pareja y la hija que ambos tienen en común. Según el relato incorporado al expediente, todo comenzó con una fuerte discusión de pareja. En medio de los gritos, la mujer decidió enviarle un mensaje a su madre para que fuera a buscar a la niña, temiendo que la situación se desbordara.

De acuerdo con el informe policial, Rufino reaccionó violentamente, la insultó y le gritó frases intimidantes. Luego destrozó un espejo, una netbook y clavó varias veces un cuchillo en la pared para asustarla. En ese contexto, la mujer habría manifestado que él la tomó del cuello y la empujó contra la pared mientras le decía: “Vos no me conocés a mí, loca”.

Minutos después, la madre de la víctima llegó a la vivienda y escuchó los gritos desde el exterior. Alarmada por la situación, ingresó al domicilio y logró intervenir. A la 1:33 de la madrugada, la joven realizó una llamada al 911 pidiendo auxilio. En la grabación —que fue incorporada como evidencia— se la escucha decir: “Vengan rápido, por favor, se ha vuelto loco”.

Tras recuperar su libertad y luego de que trascendiera un audio en el que deja entrever que la presunta víctima no está en sus cabales pues habría intentado autoagredirse, el cantante publicó un video en las redes agradeciendo el apoyo de sus fans y de la gente por "confiar en su palabra".

Lamentablemente, resulta común en el ámbito artístico y deportivo que, cuando una persona que alcanzó notoriedad desde muy joven, termina involucrada en causas penales o en episodios de violencia. Acorde lo muestran los hechos de público conocimiento, el caso de Rufino podría ser uno de ellos. Si bien el reciente episodio aún se investiga, es la segunda vez que está sospechado por el mismo delito: violencia de género.