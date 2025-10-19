Un colectivo atropelló a un ciclista que pasó en rojo: tuvo que ser hospitalizado

Un nuevo siniestro vial ocurrió por la mañana de este domingo en Santa Lucía y dejó como saldo a un ciclista hospitalizado. El hecho se registró en la intersección de calles Sarmiento y Balaguer, cuando el conductor de una bicicleta fue embestido por un colectivo de la Red Tulum.

Según informaron fuentes policiales, el ciclista circulaba por calle Sarmiento de este a oeste, mientras que el colectivo lo hacía en sentido contrario, de oeste a este, esperando la luz verde del semáforo para girar hacia calle Balaguer, en dirección norte.

Cuando el semáforo habilitó el paso, el colectivero comenzó a realizar el giro, pero en ese momento el ciclista, que aparentemente cruzó en rojo, terminó impactando contra el transporte.

A raíz del choque, el ciclista sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue asistido en el lugar por personal de emergencias, que luego lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson.