domingo 19 de octubre 2025

En un cruce de Santa Lucía

Un colectivo atropelló a un ciclista que pasó en rojo: tuvo que ser hospitalizado

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Sarmiento y Balaguer. Según testigos, el ciclista habría cruzado con el semáforo en rojo y fue embestido por un colectivo que giraba con luz verde. Terminó con un fuerte golpe en la cabeza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un nuevo siniestro vial ocurrió por la mañana de este domingo en Santa Lucía y dejó como saldo a un ciclista hospitalizado. El hecho se registró en la intersección de calles Sarmiento y Balaguer, cuando el conductor de una bicicleta fue embestido por un colectivo de la Red Tulum.

Según informaron fuentes policiales, el ciclista circulaba por calle Sarmiento de este a oeste, mientras que el colectivo lo hacía en sentido contrario, de oeste a este, esperando la luz verde del semáforo para girar hacia calle Balaguer, en dirección norte.

Cuando el semáforo habilitó el paso, el colectivero comenzó a realizar el giro, pero en ese momento el ciclista, que aparentemente cruzó en rojo, terminó impactando contra el transporte.

A raíz del choque, el ciclista sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue asistido en el lugar por personal de emergencias, que luego lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson.

