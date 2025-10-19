domingo 19 de octubre 2025

Esta tarde

Borgogno atajó un penal y encendió al Hilario Sánchez: San Martín iguala sin goles ante Independiente

El equipo de Leandro Romagnoli enfrenta al Rojo de Avellaneda en Concepción. Necesita ganar para seguir aferrado a la ilusión de quedarse en Primera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín está obligado a conseguir un buen resultado en casa, cuando esta tarde reciba a Independiente en el Hilario Sánchez. El equipo sanjuanino está hambriento y la victoria pasada frente al Ciclón, lo trae con buena energía para hacer bien las cosas desde las 18hs. Perdieron los ajenos y los tres puntos no pueden salir del Pueblo Viejo. Con dientes apretados.

El duelo entre verdinegros y rojos será arbitrado por Andrés Merlos

Cómo llegan San Martín

San Martín tomó un poco de aire luego del triunfazo que obtuvo ante San Lorenzo en el Bidegain con un gol del Pulpo González, que se lo dedicó a Miguel Ángel Russo. Sin embargo sigue último en la tabla de los promedios y en la anual y debe sumar ante el Rojo antes del clásico de Cuyo ante Godoy Cruz el próximo fin de semana. “Teníamos que ganar, porque veníamos haciendo buenos partidos y teníamos que tener algunos puntos más, pero no los tenemos", aseveró el Pipi Romagnoli tras el triunfo ante el Ciclón. Los sanjuaninos recuperan a Watson que ya cumplió fecha libre por roja y la lista volverá a tener a Santiago Barrera, el canterano que a base de goles y buen desempeño en Reserva se volvió a ganar un lugar en Primera.

Cómo llega Independiente

Pese a que el último fin de semana tuvo momentos de buen fútbol, tuvo varios tiros en los palos e hizo figura a Nahuel Losada, Independiente cayó de local 2-0 ante Lanús, sigue sin poder ganar en lo que va del campeonato y está cerca de la peor racha de su historia. Santiago Montiel será baja por expulsión y Franco Paredes volvería a estar a disposición de Gustavo Quinteros.

El probable once San Martín

Matías Borgogno, Ayrtón Portillo, Luciano Recalde, Tomas Lecanda, Lucas Diarte, Nicolás Watson, Diego González, Horacio Tijanovich, Tomás Fernández, Sebastián González e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

