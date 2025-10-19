domingo 19 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Debate abierto

Educación inclusiva: en San Juan buscan regular el rol de los DAI y lograr un aprendizaje de calidad para personas con discapacidad

En la Legislatura se estudia un proyecto de ley que, entre otros puntos, prevé incluir al DAI dentro de las categorías docentes establecidas por el estatuto del docente provincial. Se le reconocen los mismos derechos y obligaciones laborales que tienen los maestros comunes.

Por Miriam Walter
image

La educación inclusiva, entendida como un "derecho humano fundamental" que el Estado tiene el "deber de garantizar, por lo menos en sus presupuestos mínimos", enfrenta un fuerte desafío en San Juan: la inequidad generada por el actual sistema de apoyo. En este marco, ya se estudia en la Cámara de Diputados Provincial un proyecto de ley, presentado por los diputados del PJ Cristina López y Mario Herrero, quienes unificaron ideas para establecer una normativa que ordene la tan compleja figura del Docente de Apoyo a la Inclusión (DAI) y logre un abordaje global de esta problemática.

Lee además
orrego lanzo un plan de inclusion laboral para personas con discapacidad
Oportunidades

Orrego lanzó un plan de inclusión laboral para personas con discapacidad
Imagen ilustrativa
Contenido crucial

Las claves infaltables a considerar para la Educación Financiera en las escuelas, contadas por especialistas en economía

El diputado Mario Herrero explicó, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, que la ley es crucial para "regular este tema que no está sino de manera genérica previsto" en las normativas vigentes. Actualmente, los DAI "se manejan en general a través del sistema de salud, ya sea cubiertos por obras sociales o, en el caso de carecer de ellas, el Estado lo satisface como puede, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano". Esta dependencia del sistema sanitario provoca "bastantes inequidades, no solo entre quienes tienen obras sociales sino quienes carecen de ellas".

López reforzó esta crítica al señalar que a los DAI sin cobertura, que son cubiertos por Desarrollo Humano, se les paga "con un sueldo que la verdad que no se corresponde con el trabajo, no se paga en tiempo y en forma, según el decir de ellos". Por eso, la diputada aseguró que esta normativa "cambiaría bastante, igualaría, en el buen sentido de la palabra, hacia arriba", al promover una educación "verdaderamente inclusiva".

De la salud a la pedagogía

El proyecto de ley se sustenta en dos grandes pilares, según detalló Herrero. El primero busca "sacar ese paradigma de la salud y llevarlo a la educación". Esto implica que el Docente de Apoyo a la Inclusión "pertenece al sistema educativo" y se prevé "incluirlo dentro de las categorías docentes que establece el estatuto del docente provincial", un objetivo que fue trabajado en conjunto y con el apoyo de los tres gremios docentes UDAP, UDA y AMET que hicieron sus aportes.

El segundo gran eje se centra en la redefinición del rol del DAI. El DAI no es "docente del estudiante", sino "un agente facilitador de la inclusión dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este estudiante que tiene dificultad". Herrero enfatizó que este agente debe enfocarse " en el entorno también, para que la inclusión pueda ser realmente eficaz". Es decir, la asistencia y el apoyo deben ir más allá del alumno individual, ya que "la comunidad, sus compañeros, sus docentes, las autoridades, el personal de la institución también necesitan una tarea para que la inclusión sea posible y realmente ese proceso sea eficaz".

La diputada López completó esta visión explicando la necesidad del abandono del paradigma médico que ha marcado el apoyo educativo, para adoptar un "paradigma social en el cual es el sistema educativo el que se debe adaptar a ellos. Esta adaptación requiere "hacer ajustes especiales, personalizados, de la currícula y obviamente del entorno, en función de la situación del niño, niña o joven", abarcando a "personas con discapacidad y condición", y puso como un ejemplo de condición al autismo.

Un cambio de paradigma

Si el proyecto es aprobado, su aplicación práctica generará transformaciones significativas en las instituciones educativas, ya que la ley apunta a que los procesos de aprendizaje del estudiante con alguna limitación o discapacidad "se realice en el sistema educativo común, en las escuelas comunes".

El cambio en la práctica comenzará por asegurar que "ninguna escuela se niegue a inscribir un chico con discapacidad o que esté transitando una condición determinada". Para garantizar un apoyo eficaz y personalizado, se desarrollará un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) para el chico que lo necesite.

Este proceso de apoyo y adaptación requerirá la intervención crucial de los gabinetes interdisciplinarios, establecidos por la Ley de Educación y que tienen una presencia por zona. El trabajo para la inclusión significaría la articulación entre el DAI, la familia, el estudiante, la maestra del aula y estos gabinetes.

image

Un impacto fundamental de la ley, según la diputada López, es que permitirá que los estudiantes "puedan transitar las trayectorias escolares y recibirse y tener una matrícula". Actualmente, los chicos que asisten a la escuela especial "no tienen ninguna matrícula, no se reciben", limitando su futuro.

La expectativa de los legisladores es que esta iniciativa "forme parte de la agenda de los políticos de este gobierno, de los que vengan", ya que si bien la aplicación implica financiamiento, lo fundamental es la decisión política de dejar de "seguir hablando en el discurso de la inclusión" para hacerla una realidad. Ahora está en las comisiones de la Legislatura y promete amplio debate antes de llegar a ser votado en el recinto parlamentario.

Los ejes del proyecto

• El proyecto de ley tiene como objetivo regular la Educación Inclusiva para personas con discapacidad/condición que requieran ajustes razonables en cualquier momento de su trayectoria escolar.

• Se establece el Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI) como una herramienta fundamental, que contendrá una propuesta de enseñanza flexible y personalizada para cada estudiante.

• El modelo educativo reconoce que las dificultades en el aprendizaje no son inherentes a los estudiantes, sino que surgen de su interacción con los contextos y las diversas barreras existentes.

• La modalidad de Educación Especial orientará y proveerá recursos especializados a las escuelas comunes, mientras que los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios indicarán y orientarán sobre la viabilidad del PPI.

• La norma reconoce al DAI como un actor fundamental con derechos y obligaciones laborales similares a los demás docentes, interviniendo de manera permanente, intermitente o gradual.

• Entre sus funciones, el DAI deberá articular las adecuaciones necesarias en acuerdo con el docente a cargo del aula, favorecer la autonomía del estudiante y elaborar informes periódicos a la familia.

• La autoridad de aplicación (el Ministerio de Educación de la Provincia o su reemplazo) deberá garantizar la capacitación continua y gratuita en servicio para los DAI y los miembros de los equipos de apoyo para la inclusión.

• El financiamiento de la ley proviene de una partida específica anual, de la reasignación de partidas para el pago de los DAI de alumnos sin cobertura social, y del recupero de montos de prestaciones educativas que deben cumplir los agentes del Sistema Nacional de Seguros de Salud.

Temas
Seguí leyendo

Las cuantiosas últimas multas que aplicó el EPRE a las empresas de luz en San Juan y por qué fallas las sancionó

Mi Hemofilia, una app que busca simplificar el tratamiento a 100 pacientes en el Hospital Rawson

¿Sabías que se puede declarar la nulidad del matrimonio por Iglesia en San Juan?, los pasos y detalles

Desde los cielos, mirá cómo el Hospital Rawson empieza a agrandarse

El universo gamer en San Juan: sus juegos favoritos, consejos a niños y adultos y cuánto tiempo pasan frente a la PC

'Sabor a Cumbia', una fresca y carismática irrupción en la movida tropical sanjuanina

Luz verde para construir una estación de servicio en una icónica esquina de San Juan, con una joyita y otras sorpresas

Un 17 de octubre pre elecciones en Rawson con abrazos imprevistos y la vuelta de la marcha peronista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fuimos al super con carmen chimino: sus compras para una semana
Paren en Off

Fuimos al súper con Carmen Chimino: sus compras para una semana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida
Historias del Crimen

El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia
Disputa

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia

Pará, pará, falto yo: Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados
Video

"Pará, pará, falto yo": Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados

Te Puede Interesar

Borgogno atajó un penal y encendió al Hilario Sánchez: San Martín iguala sin goles ante Independiente
Esta tarde

Borgogno atajó un penal y encendió al Hilario Sánchez: San Martín iguala sin goles ante Independiente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Día de la Madre en San Juan: el ticket promedio fue de $50.000 y perfumería lideró las ventas
Relevamiento

Día de la Madre en San Juan: el ticket promedio fue de $50.000 y perfumería lideró las ventas

Educación inclusiva: en San Juan buscan regular el rol de los DAI y lograr un aprendizaje de calidad para personas con discapacidad
Debate abierto

Educación inclusiva: en San Juan buscan regular el rol de los DAI y lograr un aprendizaje de calidad para personas con discapacidad

El vital y de creciente demanda servicio de electricidad en todo San Juan es controlado por el EPRE. 
Control

Las cuantiosas últimas multas que aplicó el EPRE a las empresas de luz en San Juan y por qué fallas las sancionó

Franco Colapinto ignoró a su equipo, pasó a Gasly sobre el final y terminó 17° en el Gran Premio de EE.UU.
Fórmula 1

Franco Colapinto ignoró a su equipo, pasó a Gasly sobre el final y terminó 17° en el Gran Premio de EE.UU.