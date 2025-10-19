domingo 19 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con huevo y corazón

Triunfazo verdinegro: San Martín hizo temblar al "Diablo" y encendió la esperanza en el Pueblo Viejo

El equipo sanjuanino ganó con gol de Tomás Fernández. El VAR jugó un papel crucial: convalidó el tanto local y le anuló uno al Rojo, que antes había desperdiciado otro gracias a la enorme atajada de Borgogno. Llanto y emoción de un plantel que sacó las garras y sueña con la permanencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-19 at 19.38.59 (1)
WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.14.49
image

San Martín consiguió un triunfazo en Concepción, después de imponerse 1-0 frente a Independiente en el Hilario Sánchez, en la 13º fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El gol de Tomás Fernández, convalidado tras la revisión del VAR, le dio al Verdinegro una victoria que enciende la ilusión de quedarse en Primera, mientras que el VAR también le anuló un tanto al Rojo, que antes había desperdiciado otra clara oportunidad frente a Matías Borgogno, figura del encuentro.

Lee además
una baja, dos dudas y un regreso: el equipo que piensa independiente para visitar a san martin en san juan
Partido clave

Una baja, dos dudas y un regreso: el equipo que piensa Independiente para visitar a San Martín en San Juan
¡el clasico se quedo en mendoza! la reserva de san martin fue goleado por godoy cruz en el predio coquimbito
Clásico de Cuyo

¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito

Con esta victoria, el equipo sanjuanino sigue en la lucha por la permanencia: hoy, por tabla anual, estaría descendiendo, pero faltan apenas tres fechas y cinco equipos están separados por apenas cuatro puntos. Los jugadores celebraron con emoción y llanto un triunfo que refleja esfuerzo y garra, mientras los hinchas despidieron al equipo con cantos, palpitando el clásico que se viene.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.14.49

Era ganar o ganar, nadie en el Hilario quería el empate. Eran los tres puntos ante un difícil, pero tibio Independiente que no está pasando por el mejor presente futbolístico. Los planetas se alinearon hoy para San Martín, todo salió a la perfección para ganar y quedar a pocas unidades de muchos equipos en la Tabla Anual.

Estos dos triunfos entonan al Verdinegro en la previa al clásico contra Godoy Cruz en Mendoza. Serán dos semanas de preparación, ya que en el medio están las Elecciones Legislativas en el país y el fútbol se parará. Aun así, serán días de preparación porque San Martín desde hace varias semanas está jugando finales. Quedan tres y serán de sufrimiento puro.

El primer tiempo fue chato, mucha falta por parte de ambos equipos, pocas jugadas de gol. Independiente tuvo las más claras por la banda derecha, la de Portillo y el penal errado. San Martín también las tuvo. Dos exactamente con Maestro Puch pero extrañamente definió muy mal ante su anterior equipo. No se cumplió la famosa “ley del ex”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980018860632768887&partner=&hide_thread=false

La primera la peleó en el área chica y definió muy despacio ante Rey. Después otra que entró al área solo tras una “avivada” de Diarte que sacó rápido un lateral. Ahí hizo igual, definiendo al cuerpo y muy despacio. Posibilidades que desaprovecho y que le costaron el cambio.

El segundo tiempo fue de ida y vuelta. El nerviosismo se latía y en medio de todo salió esa juzgada aislada de un pelotazo largo, donde la defensa de Independiente quedó clavada en defensa y provocó que Fernández saliera directo contra el arco. Esperó, lo midió y definió espectacular al segundo palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980039102444519628&partner=&hide_thread=false

Después fue sufrimiento. Todavía quedaban 30 minutos por jugar y ahí San Martín mostró lo que la gente pedía, huevo y corazón. Se luchó hasta el final y el Verdinegro salió beneficiado ganando un partido trascendental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980046181532156096&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Victoria de River y manito a San Martín

El uno por uno de San Martín, en un partido contra Independiente que se ganó con garra y corazón

Confirmaron el árbitro que dirigirá a San Martín en la 'final' frente a Independiente

Otro miembro de la barrabrava de San Martín arregló condena y quedó en libertad

San Martín, cada partido una final: Aldosivi es el otro complicado y el duelo con el Tomba podría ser decisivo

Festejos verdinegros: la intimidad del vestuario tras el triunfazo de San Martín ante San Lorenzo

La Reserva de San Martín se quedó con un triunfazo ante Independiente y sueña con la clasificación

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿bomba en river?: el escandalo que protagoniza german pezzella por una doble vida que habria terminado en su separacion
Salió a la luz

¿Bomba en River?: el escándalo que protagoniza Germán Pezzella por una doble vida que habría terminado en su separación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida
Historias del Crimen

El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida

Triunfazo verdinegro: San Martín hizo temblar al Diablo y encendió la esperanza en el Pueblo Viejo
Con huevo y corazón

Triunfazo verdinegro: San Martín hizo temblar al "Diablo" y encendió la esperanza en el Pueblo Viejo

Madres en lucha, mujeres en lucha. Todas, por voluntad propia, le ponen el rostro a una batalla silenciosa que no es solo contra el consumo problemático, es por la vida y la posibilidad de volver a empezar.
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

Te Puede Interesar

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil
Historia

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil

Por Antonella Letizia
El uno por uno de San Martín, en un partido contra Independiente que se ganó con garra y corazón
Tarde soñada

El uno por uno de San Martín, en un partido contra Independiente que se ganó con garra y corazón

Video: la reconstrucción de San Juan en una plaza llena de vida social video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la reconstrucción de San Juan en una plaza llena de vida social

Argentina la pasa mal y pierde con Marruecos en la final del Mundial Sub 20
¡Vamos los pibes!

Argentina la pasa mal y pierde con Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Día de la Madre en San Juan: el ticket promedio fue de $50.000 y perfumería lideró las ventas
Relevamiento

Día de la Madre en San Juan: el ticket promedio fue de $50.000 y perfumería lideró las ventas