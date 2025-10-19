Triunfazo verdinegro: San Martín hizo temblar al "Diablo" y encendió la esperanza en el Pueblo Viejo

San Martín consiguió un triunfazo en Concepción, después de imponerse 1-0 frente a Independiente en el Hilario Sánchez , en la 13º fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El gol de Tomás Fernández , convalidado tras la revisión del VAR, le dio al Verdinegro una victoria que enciende la ilusión de quedarse en Primera , mientras que el VAR también le anuló un tanto al Rojo, que antes había desperdiciado otra clara oportunidad frente a Matías Borgogno, figura del encuentro.

Clásico de Cuyo ¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito

Partido clave Una baja, dos dudas y un regreso: el equipo que piensa Independiente para visitar a San Martín en San Juan

Con esta victoria, el equipo sanjuanino sigue en la lucha por la permanencia: hoy, por tabla anual, estaría descendiendo, pero faltan apenas tres fechas y cinco equipos están separados por apenas cuatro puntos. Los jugadores celebraron con emoción y llanto un triunfo que refleja esfuerzo y garra, mientras los hinchas despidieron al equipo con cantos, palpitando el clásico que se viene.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 18.14.49

Era ganar o ganar, nadie en el Hilario quería el empate. Eran los tres puntos ante un difícil, pero tibio Independiente que no está pasando por el mejor presente futbolístico. Los planetas se alinearon hoy para San Martín, todo salió a la perfección para ganar y quedar a pocas unidades de muchos equipos en la Tabla Anual.

Estos dos triunfos entonan al Verdinegro en la previa al clásico contra Godoy Cruz en Mendoza. Serán dos semanas de preparación, ya que en el medio están las Elecciones Legislativas en el país y el fútbol se parará. Aun así, serán días de preparación porque San Martín desde hace varias semanas está jugando finales. Quedan tres y serán de sufrimiento puro.

El primer tiempo fue chato, mucha falta por parte de ambos equipos, pocas jugadas de gol. Independiente tuvo las más claras por la banda derecha, la de Portillo y el penal errado. San Martín también las tuvo. Dos exactamente con Maestro Puch pero extrañamente definió muy mal ante su anterior equipo. No se cumplió la famosa “ley del ex”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980018860632768887&partner=&hide_thread=false BORGOGNO LE TAPÓ EL PENAL A GALDAMES: San Martín de San Juan e Independiente igualan 0-0.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/OJbebdfV02 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

La primera la peleó en el área chica y definió muy despacio ante Rey. Después otra que entró al área solo tras una “avivada” de Diarte que sacó rápido un lateral. Ahí hizo igual, definiendo al cuerpo y muy despacio. Posibilidades que desaprovecho y que le costaron el cambio.

El segundo tiempo fue de ida y vuelta. El nerviosismo se latía y en medio de todo salió esa juzgada aislada de un pelotazo largo, donde la defensa de Independiente quedó clavada en defensa y provocó que Fernández saliera directo contra el arco. Esperó, lo midió y definió espectacular al segundo palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980039102444519628&partner=&hide_thread=false DELIRIO VERDINEGRO: golazo de Tomás Fernández para el 1-0 de San Martín de San Juan ante Independiente en el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/baHL2Udowi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

Después fue sufrimiento. Todavía quedaban 30 minutos por jugar y ahí San Martín mostró lo que la gente pedía, huevo y corazón. Se luchó hasta el final y el Verdinegro salió beneficiado ganando un partido trascendental.