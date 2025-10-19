lunes 20 de octubre 2025

El último ídolo

Lucas Ceballos, el futbolista que volvió del retiro por amor a Puyuta: "Vengo a aportar mi granito para que Sportivo salga de esta categoría"

Después de anunciar su retiro tras perder la final por el ascenso en febrero pasado, el sanjuanino regresó al club que ama frente a Colón y utilizó una frase de La Renga para describir lo que siente: “El corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá”,

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-19 at 22.56.18

El corazón volvió a ganar la pulseada. Lucas Ceballos, uno de los últimos grandes ídolos de Sportivo Desamparados, regresó este domingo a las canchas para vestir nuevamente la camiseta del Víbora, en el debut del Regional Amateur frente a Colón Junior, que terminó en empate 0 a 0 en el Serpentario.

La historia del boxeador iglesiano.
Nace una estrella

La historia del boxeador iglesiano que trabaja en la panadería del pueblo y sueña con conquistar Las Vegas
lo que dijo romagnoli en conferencia: la importancia de la victoria, el clasico con el tomba y a trabajar con tranquilidad
Declaraciones

Lo que dijo Romagnoli en conferencia: la importancia de la victoria, el clásico con el Tomba y a "trabajar con tranquilidad"

El lateral derecho, que había anunciado su retiro tras la final perdida ante Ben Hur en Pergamino, volvió a pisar el campo de juego que tantas veces lo vio brillar. Su regreso, cargado de emoción, se dio por amor a Puyuta y por el deseo de aportar desde adentro al sueño del ascenso.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 22.56.20

“Lo buscamos desde el primer minuto. Manejar la ansiedad del debut costó, tuvimos situaciones claras y el arquero de ellos fue figura en el primer tiempo. En el segundo se emparejó un poco y el partido se ensució. Ahora toca prepararnos para afrontar lo que viene de visitante”, contó Ceballos tras el empate en diálogo con Radio Santa Cecilia.

El defensor, que se venía entrenando con el plantel pese a haber colgado los botines, reconoció que su vuelta fue impulsada por sus compañeros y por lo que siente por la camiseta: “Estoy muy contento y agradecido por esta nueva oportunidad. Ema Guirado y Silvio Prieto insistieron mucho; fue una decisión difícil para mí, pero esta nueva etapa era una linda oportunidad para volver. En la cancha quiero jugar toda la vida. Vengo a aportar mi granito de arena para que Sportivo pueda salir de esta categoría. Vamos a darlo todo”.

Con una mezcla de nostalgia y pasión, el exGodoy Cruz resumió su regreso con una frase de una canción de La Renga que lo pinta de cuerpo entero: ““El corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá, es inexplicable esto. Son cosas que uno no puede poner en palabras. Estoy acá para dar lo mejor, apoyar y acompañar. Ojalá la gente nos siga como hoy”.

