martes 21 de octubre 2025

Después de jugar con San Martín

Un jugador de Independiente quedó en el ojo la tormenta por una supuesta fiesta con drogas y alcohol

El delantero que fue titular frente al Verdinegro en San Juan, tuvo que salir a dar disculpas públicas por las fotos que se viralizaron en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otro problema en Independiente.&nbsp;

Otro problema en Independiente. 

image

El delantero de Independiente Matías Abaldo, quien en las últimas horas había quedado en el centro de las críticas por fotos de su departamento que fueron difundidas en redes por un cantante uruguayo y en las que se veían marihuana, alcohol y dólares, pidió disculpas y aseguró que en ningún momento realizó acciones que perjudiquen su salud.

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes", comenzó el escrito que publicó el exjugador de Gimnasia en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”.

Las imágenes a las que hizo referencia el delantero habían sido publicadas en la misma red social por el cantante Agustín Rodríguez, nacido en Canelones, quien fue a la casa del atacante de 21 años. En una de esas fotos, se ve marihuana, alcohol y dólares sobra una mesa, mientras que en otra aparece un encendedor, lo que generó el repudio de muchos simpatizantes del Rojo.

En la historia que subió a modo de disculpas, el surgido en Defensor Sporting también hizo referencia al momento del equipo de Gustavo Quinteros, último en la zona B y a dos partidos de igualar la peor racha de su historia sin victorias: "Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera".

El Menor, apodo con el que se lo conoce al cantante, también hizo un descargo que coincide con lo que expresó Abaldo: “Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación. No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros, vamo arriba Abaldiño, demuestre”.

El extremo llegó al conjunto de Avellaneda a mediados de este año para reforzar uno de los puestos que más preocupaban al entrenador de entonces, Julio Vaccari. Sin embargo, todavía no pudo demostrar su valía y no convirtió goles en los diez partidos que disputó en este semestre. Su préstamo se extiende hasta junio de 2026.

