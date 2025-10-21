martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vóley

River, el primer rival de UPCN en su regreso a la Liga Argentina

El equipo sanjuanino regresa al torneo más importante del vóley argentino. El Tour 1 se jugará desde el 6 de noviembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-21 at 10.05.17

UPCN San Juan Vóley cuenta las horas para su regreso a la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26. Con una pretemporada de elevada intensidad, el equipo ya tiene definidos sus compromisos para el Tour 1 de la LVA 2025/26, que se jugará del 6 al 9 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.

Lee además
un gigante europeo busca al colo barco: cuanto recibiria boca si se concreta la venta millonaria
Mercado de pases

Un gigante europeo busca al "Colo" Barco: cuánto recibiría Boca si se concreta la venta millonaria
la sanjuanina maribel aguirre gano el tour femenino internacional de uruguay
Ciclismo

La sanjuanina Maribel Aguirre ganó el Tour Femenino Internacional de Uruguay

Según el calendario de ACLAV, UPCN debutará ante River y luego se medirá frente a Tucumán de Gimnasia y a Waiwen:

-Jueves 6 de noviembre - 15:00 River vs UPCN Vóley

-Viernes 7 de noviembre - 21:00 UPCN Vóley vs Tucumán de Gimnasia

-Domingo 9 de noviembre - 18:00 hs UPCN Vóley vs. Waiwen Vóley Club

UPCN llega a esta temporada de ACLAV con un plantel que combina recambio y experiencia. El cuerpo técnico, liderado por Fabián Armoa, ha rotado entre sesiones físicas duras y trabajo táctico especializado.

El equipo está conformado por los armadores Mateo Bozikovich y JuanMartínRiganti; los receptores punta AlejandroToro, LeonMeier (Alemania), JuanSimónVillarruel y MateoGómez; los centrales MatheusAlejandro (Brasil), ImanolSalazar, IvánQuiroga y FedericoFranetovich; los opuestos GerónimoElgueta y RonaldJiménez (Colombia); y los líberos PedroBesso y FedericoTrucco.

La temporada 2025/26 de la Liga de Vóleibol Argentina se jugará, además de UPCN, con Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia y Waiwen.

En tanto, la Fase Regular se disputará a lo largo de 6 Tours, el tercero de ellos en San Juan.

-Tour 1: 06/11 al 09/11 Tucumán (Monteros Vóley)

-Tour 2: 20/11 al 23/11 Tucumán (Tucumán de Gimnasia)

-Tour 3: 04/12 al 07/12 San Juan (UPCN)

-Tour 4: 15/01 al 18/01 AMBA (Boca Juniors)

-Tour 5: 29/01 al 01/02 Comodoro Rivadavia (Waiwen)

-Tour 6: 12/02 al 15/02 CABA (River Plate)

Seguí leyendo

Nova y Gin Toxic se lucieron en la 5ta fecha de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

Un hincha perdió su celular en la tribuna de Desamparados y pide ayuda para encontrarlo: tiene recuerdos de su madre

En la previa del clásico y al borde del descenso, Godoy Cruz echó a su técnico

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

El árbitro del polémico audio fue parado por la Liga Sanjuanina y también por el Consejo Federal

"A prepararse para el clásico": el motivador mensaje de un jugador verdinegro

La Marareciclón tuvo su gran edición en el Parque de Mayo

El emocionante mensaje de Lionel Scaloni a los pibes de la Sub20 tras perder la final del Mundial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la sanjuanina maribel aguirre gano el tour femenino internacional de uruguay
Ciclismo

La sanjuanina Maribel Aguirre ganó el Tour Femenino Internacional de Uruguay

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Te Puede Interesar

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio
Tribunales

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad
Estado presente

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados
Etapa final

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

En detalle, cómo será la elección del próximo domingo en la que votará por primera vez en San Juan con el sistema de Boleta Única. 
Info útil

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada