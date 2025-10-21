River, el primer rival de UPCN en su regreso a la Liga Argentina

UPCN San Juan Vóley cuenta las horas para su regreso a la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26. Con una pretemporada de elevada intensidad, el equipo ya tiene definidos sus compromisos para el Tour 1 de la LVA 2025/26, que se jugará del 6 al 9 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.

Según el calendario de ACLAV, UPCN debutará ante River y luego se medirá frente a Tucumán de Gimnasia y a Waiwen:

-Jueves 6 de noviembre - 15:00 River vs UPCN Vóley

-Viernes 7 de noviembre - 21:00 UPCN Vóley vs Tucumán de Gimnasia

-Domingo 9 de noviembre - 18:00 hs UPCN Vóley vs. Waiwen Vóley Club

UPCN llega a esta temporada de ACLAV con un plantel que combina recambio y experiencia. El cuerpo técnico, liderado por Fabián Armoa, ha rotado entre sesiones físicas duras y trabajo táctico especializado.

El equipo está conformado por los armadores Mateo Bozikovich y JuanMartínRiganti; los receptores punta AlejandroToro, LeonMeier (Alemania), JuanSimónVillarruel y MateoGómez; los centrales MatheusAlejandro (Brasil), ImanolSalazar, IvánQuiroga y FedericoFranetovich; los opuestos GerónimoElgueta y RonaldJiménez (Colombia); y los líberos PedroBesso y FedericoTrucco.

La temporada 2025/26 de la Liga de Vóleibol Argentina se jugará, además de UPCN, con Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia y Waiwen.

En tanto, la Fase Regular se disputará a lo largo de 6 Tours, el tercero de ellos en San Juan.

-Tour 1: 06/11 al 09/11 Tucumán (Monteros Vóley)

-Tour 2: 20/11 al 23/11 Tucumán (Tucumán de Gimnasia)

-Tour 3: 04/12 al 07/12 San Juan (UPCN)

-Tour 4: 15/01 al 18/01 AMBA (Boca Juniors)

-Tour 5: 29/01 al 01/02 Comodoro Rivadavia (Waiwen)

-Tour 6: 12/02 al 15/02 CABA (River Plate)