Un reconocido jugador de Boca, en problemas: lo denunciaron por causar un choque en una ruta

Luis Advíncula , experimentado futbolista de Boca Juniors y referente del seleccionado de Perú , protagonizó el pasado 28 de agosto un choque en la localidad de Canning, partido bonaerense de Ezeiza, e Infobae logró acceder a las imágenes de una cámara de seguridad que exponen la responsabilidad del deportista en el siniestro.

El accidente vial se conoció en las últimas horas, a partir del video que compartió en redes sociales la otra automovilista involucrada en la colisión.

Fuentes del caso consultadas por este medio precisaron que el hecho ocurrió a la 1.20 de la madrugada sobre Mariano Castex al 5.000, a la altura de la rotonda de ingreso a la ruta provincial 58.

Un reconocido jugador de Boca, en problemas: denunciaron a Advíncula por causar un choque en una ruta

Allí, y por causas que se desconocen, Advíncula giró a la derecha para ingresar a la rotonda, pero lo hizo en contramano, por el carril equivocado, y embistió de costado a la damnificada, que aguardaba a bordo de un vehículo de color blanco para acceder a la RP 52, una ruta asfaltada e iluminada que atraviesa las zonas de Canning y Ezeiza.

Producto del choque, el futbolista, que circulaba en una camioneta Mercedes Benz, perdió el control de su vehículo y terminó subido sobre el cantero divisor. Luego, y sin ningún tipo de reparo en conocer el estado de la víctima, continuó su marcha y retomó su camino.

A través de un video que subió este lunes a su cuenta personal de TikTok, la denunciante aseguró que Advíncula se dio a la fuga luego de la colisión. No obstante, personal policial luego dio con su paradero, aunque no labró el acta de rigor.

“POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. Adivinen si la policía labró un acta? JA”, reza el mensaje, con una cuota de sarcasmo, al cual apeló para acompañar la filmación la conductora del auto que fue impactado por el lateral peruano de 35 años.

El video que encabeza esta nota da muestras de los daños que sufrió el Mercedes Benz del defensor xeneize, que terminó con el costado izquierdo del paragolpes y la luminaria totalmente destruidos.

Este medio logró acceder a imágenes de una cámara de seguridad instalada en el lugar del accidente, y fuentes del caso explicaron que en las mismas “parece que el Mercedes continúa la marcha” a pesar del choque. Esa misma situación fue denunciada por la víctima, tanto en la presentación espontánea que realizó ante la Policía -no se presentó en la Justicia pese a que fue citada dos veces- como en la grabación que compartió con sus seguidores de TikTok.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Belloc y de su secretario, Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza, del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño confirmaron a este medio que Advíncula protagonizó otro accidente vial el pasado 12 de octubre al mediodía, cuando chocó contra el guardrail de la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la bajada Carabobo.

El incidente no dejó lesionados, y el propio futbolista se ocupó de llamar al remolque para poder retirar su auto de la calzada.

En cuanto a las infracciones de tránsito, el referente de la selección peruana registra una importante deuda en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En total, son 10 multas -entre ellas cinco por exceso de velocidad y una por conducir sin licencia- que ascienden a $1.317.541,50.

Fuente: Infobae