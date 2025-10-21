martes 21 de octubre 2025

Pista

Brillante actuación sanjuanina en el Mundial de Paraciclismo de Brasil

Cuatro deportistas sanjuaninos representaron a la Selección Argentina de Paraciclismo en el Campeonato del Mundo de Pista, que se desarrolló en Río de Janeiro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los ciclistas convocados fueron María José Quiroga (no vidente), guiada por Gabriela Gisel Roja, y Maximiliano Nicolás Pérez (no vidente), acompañado por Néstor William Quintero. Ambas duplas compitieron en la categoría tándem (clase B), participando en las pruebas de velocidad olímpica, 200 metros lanzados, persecución individual y kilómetro.

En cuanto a los resultados obtenidos, Majo Quiroga y Gabi Roja lograron el 9° puesto en velocidad olímpica, 12° puesto en kilómetro, 9° puesto en persecución individual y 13° puesto en los 200 metros lanzados.

Por su parte, Maximiliano Pérez y Willy Quintero se ubicaron 9° en velocidad olímpica, 5° en persecución individual y 10° en los 200 metros, mientras que en la prueba de kilómetro no lograron clasificar.

Este campeonato del mundo reunió a las principales potencias del paraciclismo internacional bajo la organización de la Confederación Brasileña de Ciclismo (CBC), con el apoyo de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y la fiscalización de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Cabe destacar que para Majo Quiroga fue su segunda experiencia mundialista en el velódromo carioca, luego de haber participado en la edición 2024 junto a la bonaerense Micaela Barroso como guía. En esta oportunidad, la sanjuanina celebró su crecimiento junto a Roja: “Venimos entrenando juntas desde hace tres meses. Gabriela está haciendo maravillas en la pista. Tiene un manejo increíble y me da mucha confianza. Con ella me siento muy feliz y conforme”, expresó la deportista antes de la competencia.

Para Pérez, Quintero y Roja, este Mundial significó su debut absoluto en una cita de nivel internacional, dejando en alto la bandera sanjuanina y demostrando el gran presente que atraviesa el paraciclismo de la provincia.

